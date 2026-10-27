경기도·경과원, 22개 대학 참여 ‘지산학 미래성장페어’ 개최

경기도와 경기도경제과학진흥원 경기앵커센터는 27일부터 이틀간 경과원 광교사무소에서 ‘2026 경기도 지산학 미래성장페어’를 열고 미래산업 기술교류와 산학협력 성과 공유에 나섰다.

경과원에 따르면 이번 행사에는 도내 22개 대학과 기업 관계자, 유관기관, 대학생 등 300여 명이 참여했으며, 19개 프로그램과 27개 전시·체험부스가 운영된다. 대학이 보유한 기술과 인재를 기업의 현장 수요와 연결하고, 경기도 미래성장산업의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

▲‘지산학 미래성장페어’ 개최 현장 ⓒ경기도경제과학진흥원

첫날에는 반도체 분야 ‘GAIA-FEST’를 비롯해 스마트모빌리티·방산 기술 페어, 양자·인공지능(AI) 기술기업 투자설명회(IR), 제조 현장 AX·DX 포럼, 신재생에너지 세미나 등이 진행됐다.

전시·체험 공간에서는 AI 체형·자세 분석, 국방안전 가상현실(VR), 산불 대응 드론, 자율주행 로봇, 스마트 케어로봇 등 대학과 기업이 공동 개발한 기술을 선보였다.

28일에는 피지컬 AI 기술세미나와 인재양성·창업아이디어 경진대회, 전문대 공동 컨퍼런스 등이 열려 산업 현장에 필요한 인재 양성과 산학협력 방안을 논의한다.

경기앵커센터는 행사에서 발굴한 기술·채용·투자 상담과 후속 협력 수요를 지속적으로 관리하고, 대학의 연구성과가 기업의 기술개발과 사업화로 이어질 수 있도록 협력체계를 강화할 계획이다.

허완 경기앵커센터장은 “대학의 우수한 연구성과가 기업의 기술혁신과 새로운 일자리 창출로 이어질 수 있도록 협력을 확대하고, 경기도 미래산업의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.