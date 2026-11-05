[속보] 9월 경상 흑자 사상 첫 600억불 돌파…1~9월 누적 경상흑자, 작년 4배 웃돌아

반도체 수출 급증에 따라 지난 9월 한국 경상수지가 사상 처음으로 600억 달러를 넘었다. 상품수지 흑자도 역대 최대 기록을 세웠다.

5일 한국은행이 발표한 '9월 국제수지 잠정통계'를 보면 올 9월 경상수지는 614억6000만 달러 흑자였다.

이는 전월(461억1000만 달러) 대비 153억5000만 달러 증가한 수치며 전년 동월(142억2000만 달러) 대비 472억4000만 달러 폭증한 결과다.

월간 경상수지 흑자 규모가 600억 달러를 넘은 건 통계 작성 이래 이번이 처음이다. 종전 최대 기록은 올 6월의 497억3000만 달러다.

이에 따라 올해 1~9월 누적 경상수지 흑자 규모는 3406억6000만 달러가 됐다. 지난해 같은 기간(838억9000만 달러) 누적 흑자 규모의 4배를 웃도는 수준이다.

반도체 수출 호조가 전체 경상수지 흑자를 이끌었다. 지난 9월 상품수지 흑자는 627억5000만 달러로 전월(468억1000만 달러) 대비 159억4000만 달러 급증했다. 종전 최대 기록인 지난 6월(478억9000만 달러) 기록을 웃돌았다.

통관 기준 9월 반도체 수출액은 605억 달러로 전년 동월 대비 260.3% 급증했다. SSD 수출도 392.3% 늘어났다. 이에 따라 IT 품목 전체 수출도 195.8% 급증했다.

반면 비IT 품목 수출 증가율은 13.4%에 그쳤다. 승용차 수출이 5.6% 줄어들었다.

9월 서비스수지는 33억5000만 달러 적자였다. 전월(16억8000만 달러 적자)보다 적자폭이 확대됐다. 통상 한국의 서비스수지는 해외여행객으로 인해 적자를 보인다.