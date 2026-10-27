이천시, 노동존중·노사상생 현장 캠페인 개최…시민·노동자 1000 명 참여

경기 이천시노사민정협의회는 지난 24일 호법레포츠공원에서 노동자와 시민 1천여 명이 참여한 가운데 ‘2026 노사상생·노동존중 이천 실현을 위한 현장 캠페인’을 개최했다.

27일 이천시에 따르면 이번 행사에는 이천시장과 이천시의회 의장, 이천상공회의소 회장, 한국노총 이천여주지역지부 의장 등 노·사·민·정 대표들이 참석해 ‘노동존중 도시 이천 실현을 위한 노사민정 공동선언문’을 낭독하고 안전한 일터 조성과 상생 협력을 다짐했다.

▲이천시 노동존중·노사상생 선언식 ⓒ이천시

현장에서는 노사 상식과 안전을 주제로 한 ‘노사정 한마음 OX퀴즈왕을 찾아라’를 비롯해 밥차 운영, 인생네컷 포토존, 페이스페인팅 등 시민 참여 프로그램이 진행됐다. 또한 안전·인권·휴식·상생 등 4개 분야에 대한 스티커 투표를 통해 노동 현장의 가치와 안전 의식을 공유하는 시간도 마련됐다.

이천시노사민정협의회 관계자는 “노·사·민·정과 시민, 노동자가 함께 나눈 선언과 소통이 상생하는 이천의 지속 가능한 미래를 만드는 동력이 될 것”이라며 “앞으로도 노동의 가치가 존중받고 노사가 함께 웃는 일터를 만들기 위해 현장 중심의 캠페인과 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.