‘무주~대구 고속도로 예비타당성조사’ 통과에 전북도-전북연-무주군 총력 대응

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전북자치도 무주군이 국가 간선도로망 동서 3축인 새만금~포항 고속도로의 단절 구간을 연결하는 ‘무주~대구 고속도로’ 건설사업의 예비타당성조사 통과를 위해 총력 대응을 하고 있다.

이를 위해 무주군은 27일 전북연구원 별관 콘퍼런스 홀에서 강미경 무주군청 산업건설국장과 권민호 전북특별자치도 도로공항철도과장, 김상엽 전북연구원 기획경영실장을 비롯한 관계 공무원 등 이 참석한 가운데 정책간담회’를 열고 대응 방안을 공유했다.

간담회에서 김상엽 실장은 '동서 3축 고속도로 완성과 지역 발전'을 주제로 한 발표를 통해 무주~대구 고속도로 건설이 갖는 의미와 이를 통한 지역 발전 효과를 제시해 관심을 모았다.

강미경 국장은 “무주~대구 고속도로 건설은 영호남 지역을 연결하는 것을 넘어서 국토 균형 발전의 토대를 확보하는 핵심 사업으로 이번 간담회를 통해 사업 추진의 필요성과 정당성을 재확인할 수 있었다”라고 말했다.

또한 “전북특별자치도, 전북연구원이 함께 역량을 모아 예비타당성조사 통과를 위해 적극 나서고, 나아가 고속도로 건설사업이 국가계획과 연계해 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다할 것”이라는 뜻도 밝혔다.

이 외에도 참석자들은 △예비타당성조사 대응 논리 보완과 △기관 간 공조 방안 등에 대해서도 의견을 나누며 사업 성공을 위해 함께 힘을 모으기로 했다.

‘무주~대구 고속도로’는 무주에서 경북 성주·칠곡을 거쳐 대구를 연결하는 총연장 84.1㎞, 4차로 신설 사업​으로, 총사업비 6조 3천997억 원이 투입될 예정으로 2026년 1월부터 예비타당성조사가 진행 중이다.

도로가 조성되면 △동서 간 간선도로망 확충은 물론, △지역 간 이동 편의 및 물류 접근성 개선 효과가 있을 것으로 기대된다.

특히, 덕유산·구천동·태권도원 등 무주 관광자원과 대구·경북권 관광자원 간 연계도 강화해 △관광산업 활성화와 △지역경제 성장 기반이 되는 것은 물론, △교통 접근성이 취약한 지역의 발전 여건을 개선하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.