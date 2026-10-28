김현수 하동군수 "남도2대교 건설 추진 협조 요청"

"남도2대교 건설 확정에 따른 후속 예산 편성과 원활한 사업 추진을 위한 적극적인 협조를 요청했습니다."

김현수 경남 하동군수는 26일 여수세계섬박람회장에서 열린 경남·전남광주 상생협력 업무협약식에 참석해 박완수 경상남도지사와 민형배 전남광주통합특별시장에게 이같이 피력했다.

김 군수는 "남해안 공동 발전을 위한 협력에 뜻을 모으기로 했다"며 "남도2대교가 영호남을 연결하고 주민의 교통 편의를 높이는 중요한 기반 시설인 만큼 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"고 밝혔다.

▲남해안 상생발전 협약식에서 기념촬영하고 있다. ⓒ하동군

김 군수는 또 "이번 업무협약은 행정구역의 경계를 넘어 남해안의 산업과 관광·해양 자원을 연계하고 지역의 공동 현안에 함께 대응하기 위해 마련됐다"면서 "주요 협력과제로는 남해안권 발전 특별법과 우주항공복합도시 건설 특별법의 조속한 제정·해양환경 보전·섬의 지속 가능한 발전 등이 담겼다"고 덧붙였다.

그러면서 "양측은 정부·국회 공동 건의와 입법 활동에 협력하기로 했다"고 의미를 부여했다.

김현수 군수는 "섬진강과 남해안으로 이어진 이웃 지역이 함께 발전할 때 하동의 기회도 넓어질 것이다"고 하면서 "지역 간 협력이 관광 활성화와 일자리 창출 등 군민이 체감하는 변화로 이어질 수 있도록 힘을 보태겠다"고 강조했다.