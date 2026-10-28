경산시의회, '경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례 일부 개정 조례안' 등 6건 의결

경북 경산시의회(의장 김인수)는 27일 제274회 임시회 제2차 본회의에서 이경원 의원이 발의한 '경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례 일부개정조례안'과 양재영 의원이 발의한 '경산시 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례안' 등 4명의 의원이 발의한 총 6건의 조례안을 의결했다.

▲이경원 의원ⓒ경산시의회 제공

이경원 의원이 발의한 '경산시 여성청소년 생리용품 지원 조례 일부개정안'은 여성청소년의 건강권 보장과 경제적 부담 완화를 위해 생리용품 지원 조례의 시행 시기를 앞당겨 제도의 실효성을 높이고자 개정됐다.

주요 내용으로는 ▲조례 시행일 변경(부칙) 등이 있다.

또 이 의원이 발의한 '경산시 예비군 훈련장 차량 운행 지원에 관한 조례안'은 예비군 훈련장 입소 또는 퇴소를 위한 차량 운행 지원 근거를 마련해 경산시 지역예비군대원의 이동 편의를 높이고 사기 진작에 기여하고자 제정됐다.

주요 내용으로는 ▲조례의 목적 규정 ▲용어의 정의 규정 ▲차량 운행 비용의 지원 내용, 방법 및 절차 등에 관한 사항 규정 등에 관한 사항을 담고 있다.

이 의원은 “이번 조례 개정을 통해 여성청소년들이 생리용품 지원 혜택을 보다 빨리 받을 수 있기를 기대하며, 앞으로도 청소년 복지 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

이 의원은 이어 “예비군 훈련에 참여하는 예비군 대원들의 이동 불편을 줄이고 훈련 참여 여건을 개선하기 위해 조례를 발의했다”고 말했다.

▲최경목 의원ⓒ경산시의회 제공

최경목 의원이 발의한 '경산시 파크골프장 및 야구장 관리‧운영에 관한 조례 일부개정조례안'은 에코토피아 파크골프장 신규 조성에 따라 이용료와 이용기준을 정비하고, 연회원의 이용기간 및 중도 가입에 따른 이용료 산정기준 등을 명확히 하고자 개정됐다.

주요 내용으로는 ▲연회원 정의 정비(안 제2조) ▲연회원 이용기간 및 중도 가입에 따른 이용료 월할 징수 기준 등 정비(안 제4조 및 안 제11조, 별지 제1호서식) ▲에코토피아 파크골프장 추가 및 이용료 등 정비 등이 있다.

최 의원은 “이번 조례 개정을 통해 파크골프장 이용 기준을 명확히 하고, 시설 운영의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대한다”며, “시민들이 보다 편리하게 체육시설을 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

▲양재영 의원ⓒ경산시의회 제공

양재영 의원이 발의한 '경산시 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례안'은 문화관광해설사의 체계적인 운영과 지원을 위한 제도적 기반을 마련하고, 활동 여건 개선과 전문성 강화를 통해 지역 관광 활성화에 기여하고자 제정됐다.

주요 내용으로는 ▲목적 및 정의 ▲적용 범위 및 책무, 직무 ▲선발 및 배치, 해설 활동, 활동지원 ▲위탁 및 준용 사항 등이 포함돼 있다.

양 의원은 “문화관광해설사는 경산의 역사와 문화를 관광객에게 알리는 중요한 역할을 하고 있다”며, 이번 조례 제정을 통해 해설사들의 활동 여건이 개선되고, 경산의 관광 경쟁력을 높이는 계기가 되길 바란다“고 말했다.

▲황관식 의원ⓒ경산시의회 제공

황관식 의원이 발의한 '경산시 녹색건축물 조성 지원 조례안'은 '녹색건축물 조성 지원법'에 따라 경산시 건축물의 온실가스 배출량을 줄이고 녹색건축물 조성을 활성화하기 위해 시범사업과 재정지원 등에 관한 제도적 근거를 마련하고자 제정됐다.

주요 내용으로는 ▲조례의 목적, 용어 정의 및 시장의 책무 규정 ▲녹색건축물 조성 시범사업 실시 및 재정지원에 관한 사항 규정 ▲녹색건축물 조성 심의위원회 설치, 기능 및 건축위원회 대행 규정 ▲녹색건축물 조성 관련 전문가 자문 및 수당 등에 관한 사항을 규정하고 있다.

황 의원은 “녹색건축물 확대는 기후변화에 대응하고 지속가능한 도시환경을 조성하기 위한 중요한 과제”라며, “이번 조례가 에너지 절약과 온실가스 감축을 실천하는 친환경 도시 경산을 만드는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

또 황 의원이 발의한 '경산시 도시계획 조례 일부개정조례안'은 보전관리지역과 생산관리지역의 개발행위허가 규모를 조정해 용도지역 간 규제 형평성을 확보하고, 무분별한 개발을 방지하면서 토지이용의 효율성을 높이고자 개정됐다.

주요 내용으로는 ▲보전관리지역 및 생산관리지역의 개발행위허가 규모 조정 등이 있다.

황 의원은 “이번 조례 개정은 관리지역 간 규제 형평성을 높이고 토지의 합리적인 이용을 도모하기 위한 것”이라며, “앞으로도 지역의 균형 있는 발전과 시민의 재산권 보호를 위해 불합리한 제도를 개선해 나가겠다”고 밝혔다.