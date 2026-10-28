군산 개사동 패총 시굴 조사 성과… 서해안 선사·고대 역사 재조명

군산 개사동 패총이 전북자치도 군산시의 선사·고대사와 서해안 해상 교류를 연구할 수 있는 자료로 주목받고 있다.

이와 관련 0군산시와 국립 완주문화유산연구소는 서해안 고대 역사와 해상 교류의 중요한 단서가 될 ‘군산 개사동 패총’에 대한 시굴 조사 성과와 발굴조사 추진 계획을 밝혔다.

군산 개사동 패총은 과거 조개껍데기가 쌓여 형성된 패각층과 함께 청동기부터 삼국시대에 이르는 다양한 생활 유물이 매장된 유적으로 시굴 조사를 통해 마한 시대의 큰독·시루 편을 비롯해 당시 해안 지역 주민들의 생업 경제를 보여주는 동물뼈, 고대 한·일 교류의 흔적인 일본 야요이시대 토기 등이 확인되며 학계의 큰 주목을 받았다.

▲군산 개사동 패총 시굴 조사ⓒ군산시

​시와 연구소는 유적의 정확한 분포 범위를 파악하고 체계적인 보존·정비 방안을 수립하기 위해 올해 시굴 조사를 추진해 발굴조사 범위를 확정했으며 이를 바탕으로 2027년 상반기 본격적인 정밀 발굴조사를 추진할 예정이다.

​2027년 상반기에 시작될 발굴조사는 지난 조사에서 확인된 패각층의 성격을 명확히 규명하고 군산 지역이 과거 서해안을 통한 고대 해상 교류의 기항지로서 어떤 역할을 수행했는지 그 실체를 밝히는 계기가 될 것으로 기대된다.

군산​시 관계자는 “개사동 패총은 군산의 역사가 근대문화에 국한되지 않고 선사·고대 시대까지 깊게 뿌리내리고 있음을 보여주는 핵심 유적”이라며 “2027년 상반기 예정된 발굴조사를 통해 지역의 역사·문화적 지평을 넓히고 소중한 매장 문화유산을 체계적으로 보존·활용하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 군산시와 국립완주문화연구소는 2025년 4월 업무 약정을 통해 군산의 고대사를 볼 수 있는 마한의 유적과 패총 조사를 추진하고 있다.