iM금융지주, 최고경영자 Long-list 6명 선정, 명단 비공개

iM금융지주 차기 최고경영자 후보군 6명이 선정됐으나 명단은 공개하지 않았다.

iM금융지주 회장후보추천위원회(이하 회추위)는 27일 회의를 개최하고 차기 최고경영자 선임을 위한 Long-list 후보군 총 6명을 선정했다고 밝혔다.

회추위는 지난 9월 28일 경영 승계 절차 개시 이후 약 4주간 내외부 상시후보군을 대상으로 1단계 검증 및 평가를 진행했다.

후보자들이 제출한 지원서와 증빙서류를 기준으로 자격요건을 검증하고, 외부전문기관을 활용한 평판조회 결과 및 주요 경영성과, 금융업 전문성, 리더십, 윤리·책임경영 등을 들여다 봤다.

회추위의 이번 선정은 외부 전문기관의 객관적인 검증 자료와 독립이사의 평가를 결합함으로써 후보자 검증의 신뢰성과 평가의 공정성을 높이는 데 중점을 뒀다.

후보자의 개인정보 보호와 향후 평가의 독립성 확보 등을 고려해 Long-list 후보자 명단은 공개하지 않기로 했다.

향후 약 4주간 진행되는 2단계 검증에서는 Long-list 후보자 대상으로 심층면접을 실시할 예정이다. 독립이사들은 심층면접을 통해 후보자의 경영철학, 그룹의 미래 비전, 리더십과 경영역량 등을 면밀히 평가한다.

이와 별도로 금융/경영/리더십/전략 분야의 외부전문가들도 각 후보자와의 심층면접을 실시할 예정이다. 평가 영역은 금융업 전문성, 조직·리더십, 전략적 사고 등 3대 핵심역량을 중심으로 구성된다.

조강래 회추위원장은 “이번 Long-list 선정 과정에서는 후보자별 제출 서류의 형식을 표준화하고 외부전문기관의 평판 정보를 활용해 평가의 객관성과 공정성을 높이는 데 중점을 뒀다”라고 밝혔다.

회추위는 향후 2단계 심층평가 결과를 종합적으로 검토해 11월 말 Short-list를 확정할 예정이다.

최종단계에서는 1차 독립이사의 영역별 집중 면접을 진행하고, 2차로 향후 3년의 그룹 경영 방향을 발표·토론하는 ‘3 Yrs. Visioning’ 세션을 통해 CEO로서의 준비도와 적합성을 종합적으로 검증 후 12월 중 최종후보자를 추천할 방침이다.