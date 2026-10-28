순천향대, 대학원 오픈랩 개최…38개 연구실·8개 부서 참여

▲27일 ‘2026학년도 2학기 대학원 오픈랩’ 행사에서 송병국 총장이 컴퓨터소프트웨어공학과 연구실 주요 연구 성과를 살펴본 뒤 대학원생들과 기념촬영을 하고 있다 ⓒ순천향대학교

순천향대학교가 학부생들의 대학원 진학과 진로 탐색을 지원하기 위한 연구실 체험 행사를 열었다.

순천향대는 지난 27일 교내 학생회관 앞 차 없는 거리에서 ‘2026학년도 2학기 대학원 오픈 랩(Open Lab) Lab To You’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 ‘너에게 다가온 연구실, 너를 완성할 대학생활’을 주제로 38개 연구실과 8개 행정부서가 참여한 통합형 진학·연구박람회로 진행됐다.

참가 학생들은 연구실별 주요 연구성과와 연구주제, 실험·실습 환경 등을 살펴보고 교수와 대학원생으로부터 맞춤형 진학 상담을 받았다.

특히 올해는 기존 연구실 중심의 행사에서 행정 부서까지 참여 범위를 확대해 대학원 입학과 장학제도, 학사·연구 지원 등 대학원 생활에 필요한 정보를 한자리에서 제공했다.

AI의료융합전문대학원과 AX대학원 등 인공지능 기반 교육·연구 분야를 비롯해 바이오와 의료공학 등 첨단 연구 분야도 소개됐다.

순천향대는 2021년부터 대학원 오픈랩을 운영하며 학부 교육과 대학원 연구를 연계하고 융합형 연구인재 양성을 지원하고 있다.

윤성환 순천향대 대학원장은 “대학원 오픈랩은 학생들이 다양한 연구 분야를 직접 살펴보고 자신의 가능성과 진로를 발견하는 소통의 장”이라며 “실질적인 연구 기회와 진학 정보를 제공해 미래 연구 인재로 성장하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

순천향대는 BK21 대학원혁신지원사업을 기반으로 대학원 교육·연구환경 개선과 연구역량 강화 프로그램을 추진하고 있다.