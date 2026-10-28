보령시, 원도심 미래 100년 청사진 공개…‘미래의 보령’ 전시 개최

▲엄승용 보령시장이 시청 1층 로비에 전시된 '미래의 보령' 작품에 대해 설명을 전시회 관계자로부터 듣고 있다 ⓒ보령시

충남 보령시가 원도심의 미래 발전 방향을 담은 특별전시회를 마련했다.

보령시는 민선 9기 엄승용 시장 취임 100일 시민 선포식을 기념해 오는 11월 5일까지 시청 1층 로비에서 ‘미래의 보령’ 전시회를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 원도심의 역사·문화·생태·건축·상권 등 다양한 지역자원을 연결하고 장기적인 도시공간 발전 방향에 대한 시민 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

전시장에는 대천천에서 바다로 이어지는 수변공간 회복과 마을 둘레길, 걷고 싶은 구도심 중심 거리 조성 등 8개의 마스터플랜이 공개됐다.

특히 2056년과 2126년을 바라보는 장기 도시발전 구상을 시각적으로 제시해 보령의 미래 모습을 살펴볼 수 있도록 했다.

전시는 백상기 건축가와 백승휴 사진작가, 이종목 화가의 자문과 제안을 바탕으로 건축·풍경·어반스케치 등 3개 분야로 구성됐다.

‘보령의 건축’에서는 지역 우수 건축물과 공공건축 공모작 등 33점을, ‘보령의 풍경’에서는 바다와 도시, 구도심 골목의 일상을 담은 사진 33점을 선보인다.

‘보령의 어반스케치’에서는 한내시장과 원도심 거리 등 시민들에게 친숙한 공간을 그림으로 표현한 작품 33점을 전시한다.

엄승용 보령시장은 “이번 전시가 과거와 현재의 자산을 미래가치로 연결하고 보령의 새로운 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다”며 “시민들이 익숙한 공간을 새로운 시각으로 바라보며 함께 살아갈 도시의 미래를 만들어 가길 기대한다”고 말했다.