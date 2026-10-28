[속보] 홍준표 측근 2명 모두 '구속 기각'…洪 "자신 있으면 나를 불러 조사하라"

지난 2021년 대통령 선거 과정에서 선거비용을 부풀린 혐의를 받는 홍준표 전 대구시장의 측근인 선거캠프 회계책임자 등 2명에 대한 구속영장이 모두 기각된 것과 관련해, 홍 전 시장이 "자신 있거든 나를 불러 조사해 보고 마무리 하라"고 말했다.

홍 전 시장은 28일 자신의 페이스북에 글을 올리고 "정치 회계 담당자들은 선거비용 회계를 정산할때 털고, 털자는 속어를 사용한다. 이것은 예산을 짜거나 국회 예산 심의때도 종종 사용되는 속어인데 경찰은 그 털고, 털자라는 카톡상의 오고간 속어를 가공거래로 오해하고 짜집기 수사를 한 것"이라고 주장했다.

홍 전 시장은 "자원봉사자들이나 밑에서 성실히 일한 직원들이나 불러 영장치고 구속 위협하고 압박하는 그런식의 수사는 더 하지 말고 자신 있거든 나를 불러 조사해 보고 마무리 하시라"고 했다.

홍 전 시장은 "그러나 나를 부를 때는 반드시 단서는 갖고 부르시라"며 "허구의 망상을 쫓는 수사다. 그 사건은 2년6개월이나 된 장기 미제 사건 이다. 있지도 않은 여론조사 대납사건 운운으로 사람 창피나 줄려는 못된 짓은 이제 그만 하시라"고 했다.

앞서 27일 손봉기 대구지법 영장전담 부장판사는 홍 전 시장 회계책임자 2명에 대한 영장 실질심사 후 "수사기관이 제출한 자료만으로는 도망하거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다"며 "피의자의 실질적인 방어권 보장 필요성 등을 종합하면 현 단계에서 구속 사유와 필요성, 상당성이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다"고 기각했다.

직접 변호인으로 나선 홍 전 시장은 "이 사건의 공소시효가 오는 11월 19일 만료되는데, 수사기관이 공소시효를 정지시키기 위해 구속영장을 청구한 것"이라고 주장한 바 있다.