'심정지' 생후 50일 영아, 119 '영상 응급처치' 등 신속 대응 건강 회복

분유를 먹던 중 심정지 상태에 빠진 생후 50일 영아가 보호자와 119구급대의 신속한 응급처치로 생명을 되찾고 한 달여 만에 건강하게 퇴원했다.

경기도소방재난본부는 지난 달 25일 안양시 만안구의 한 주택에서 발생한 영아 심정지 사고와 관련해 아기가 병원 치료를 마치고 지난 26일 퇴원했다고 28일 밝혔다.

▲119구급상황관리센터 영상 응급처치 모습 ⓒ경기도소방재난본부

당시 아기는 분유를 먹던 중 입술이 파래지고 호흡에 어려움을 겪었다. 신고를 접수한 119구급상황관리센터는 즉시 보호자와 영상통화를 연결해 아기의 상태를 확인하고, 구급대가 도착할 때까지 심폐소생술을 시행하도록 안내했다.

보호자는 영상 지도를 받으며 심폐소생술을 이어갔고, 현장에 도착한 구급대원들도 전문 응급처치를 실시했다. 그 결과 아기의 심장박동이 다시 돌아왔으며, 구급대원들은 상태를 지속적으로 살피며 아기를 권역응급의료센터로 신속히 이송했다.

아기는 이후 병원에서 한 달여간 치료를 받고 건강을 회복했다. 보호자는 소중한 생명을 지켜준 119구급상황관리센터와 현장 구급대원들에게 감사의 뜻을 전했다.

경기도소방재난본부는 이번 사례가 보호자의 신속한 초기 대응과 상황실의 영상 응급처치 지도, 현장 구급대원의 전문적인 응급처치가 유기적으로 이어져 생명을 살린 사례라고 설명했다.

경기도소방재난본부 관계자는 “보호자의 용기와 119의 신속한 대응이 함께해 소중한 생명을 지킬 수 있었다”며 “앞으로도 현장과 상황실을 잇는 구급 대응을 강화해 생명을 살리는 골든타임을 지키겠다”고 말했다.