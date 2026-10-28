류경완 남해군수 "국비 확보 무엇보다 중요"

류경완 경남 남해군수는 27일 국회를 방문해 복기왕 국토교통위 여당 간사와 허성무 국회의원을 잇따라 만나 내년 남해군에 필요한 국비 확보를 위한 협조를 요청했다.

류경완 군수는 "▲대전∼남해선 철도 ▲제5차 국가철도망 구축계획 반영을 비롯해 국비 투입이 필요한 ▲남해군 복곡지구 농촌용수이용체계재편 사업 ▲공용여객터미널 이전 조성 등을 건의했다"고 밝혔다.

류 군수는 또 "철도 서비스 확대를 통해 '5극 3특 지역균발전'을 더욱 앞당길 수 있다"며 "남해안권·지리산권의 새로운 관광수요 창출의 필요성을 설명했다"고 말했다.

▲류경완 남해군수(오른쪽)가 복기왕 국토교통위 여당 간사와 기념촬영하고 있다. ⓒ남해군

그러면서 "'대전∼남해선' 추진을 위해 옥천군·무주군·장수군·함양군·산청군·하동군·남해군이 공동 대응을 하고 있다"고 의미를 부여했다.

류경완 군수는 "내년 주요 현안 사업의 원활한 추진과 주민 숙원을 해결하기 위해서는 안정적인 국비 확보가 무엇보다 중요한 만큼 본격 예산 정국을 앞두고 지속적으로 국회 접촉을 늘려가고 있다"고 하면서 "주민 생활 환경 개선과 관광 수용태세 개선을 위한 인프라 구축·개선 사업을 차근차근 실현해 나가겠다"고 강조했다.