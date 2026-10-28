부산시, AI 선도도시 비전 선포…글로벌 AI 허브 유치 본격화

부산시가 인공지능(AI)을 활용한 시민 생활 편의 증진과 지역 산업 경쟁력 강화를 위해 3대 추진 전략을 발표하고 북항·센텀·에코델타시티를 연계한 AI 혁신벨트 구축과 글로벌 AI 허브 유치에 나선다.

28일 부산시는 누리마루 에이펙(APEC)하우스에서 'AI로 여는 미래도시 부산' 비전 선포식을 개최했다고 밝혔다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

이날 행사에는 전재수 시장을 비롯해 유관기관, 대학, 연구기관, 지역기업 대표 등 50여명이 참석했으며 시는 인공지능(AI) 대전환을 위한 3대 전략과 '글로벌 AI 허브' 유치전략을 발표했다. 시는 '시민이 체감하고 산업이 성장하는 AI 선도도시 부산'을 비전으로 제시하고 시민이 체감하는 AI 도시 구현, 산업이 성장하는 AI 전환 촉진, 부산을 움직이는 AI 기반 구축 등 3대 전략을 추진한다고 설명했다.

먼저 '시민이 체감하는 AI 도시 구현'을 위해 생활밀착형 인공지능(AI) 서비스 확산을 추진하고 '산업이 성장하는 AI 전환 촉진'을 위해 AI 전환을 확산한다. 또 '부산을 움직이는 AI 기반 구축'을 위해 AI 대전환 거버넌스와 글로벌 AI 혁신거점, 동남권 양자전환(QX) 클러스터를 조성하고 북항·센텀·에코델타시티(EDC)를 연계한 인공지능(AI) 혁신벨트를 구축한다.

아울러 시는 '글로벌 AI 허브' 유치를 위해 센텀시티의 업무공간과 에코델타시티(EDC) 등의 정주 환경을 연계하고 데이터센터 기반 AI 컴퓨팅 인프라, 부산항·금융·스마트시티·마이스(MICE) 등의 실증·국제협력 기반을 지원할 계획이다. 이를 위해 시는 유관기관·대학·기업 등과 「글로벌 AI 허브 부산 유치 공동협력 업무협약」을 체결하고, 국제 협력·입지·정주 환경·인공지능(AI) 인프라·공동연구·인재양성 등 분야별 협력체계를 마련한다.

전재수 시장은 "AI 산업 육성은 시민의 삶과 지역 산업을 실제로 바꾸는 데 의미가 있으며 해양수도 부산의 강점에 AI를 더해 시민이 체감하고 산업이 성장하는 AI 선도도시로 도약하겠다"고 전했다.