수원특례시, ‘거점형 스마트도시’ 조성 착수

수원특례시가 피지컬 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 ‘거점형 스마트도시’ 조성에 나선다.

28일 시에 따르면 ‘수원시 거점형 스마트도시 조성사업’은 지난 6월 국토교통부의 ‘2026 거점형 스마트도시 조성사업’ 공모에 선정된데 따라 추진된다.

▲수원특례시청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

스마트도시가 전국에 확산될 수 있도록 거점 기능을 할 수 있는 종합 실증도시를 조성하기 위해 마련된 해당 사업을 위해 시는 3년간 최대 160억 원의 국비를 지원 받는다.

이를 통해 수원역과 화서동·고등동 일원에 △교통 허브 △시민편의 허브 △안전 재난 허브 △포용 교육 허브 등 4개 거점 허브를 기반으로 ‘피지컬 AI 기반 스마트도시 서비스’를 구축한 뒤 수원도시재단·현대자동차㈜·기아㈜ 등 사업에 동참하는 8개 기업과 기관에 대한 실증을 지원, 데이터에 기반한 도시 혁신을 추진할 계획이다.

또 카셰어링과 주차로봇 등을 활용한 ‘스마트 모빌리티’ 체계를 구축하고, 시민공감센터와 전통시장 로봇배송 등을 도입해 로봇을 기반한 시민 편의성을 높이는 동시에 순찰로봇·재난 대응 플랫폼 등으로 안전·재난 대응체계를 강화할 방침이다.

이재준 시장은 "이번 실증도시 조성 사업 결과가 시의 다른 사업에 유용하게 적용되고, 전국으로 확산될 수 있도록 체계적으로 사업을 추진할 것"이라고 말했다.