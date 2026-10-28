호남서해안 7개 지자체 “서해안철도망, 5차 국가철도망 계획 반영하라”

▲ 심덕섭 고창군수(사진중앙)가,'서해안철도망'의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 국회서 공동메시지를 발표 하고있다.… 군산~부안~고창~영광~함평 110.0㎞ 노선ⓒ고창군

호남 서해안권의 광역·기초 지방정부와 지역 정치권이 한목소리로 '서해안철도망'의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 강력히 촉구하고 나섰다.

전북특별자치도와 전남광주통합특별시 등 광역지방정부 2곳과 고창·군산·부안·영광·함평 등 기초지방정부 5곳은 28일 오전 국회의원회관에서 '서해안철도 공동메시지 및 5대 과제 발표' 행사를 개최했다.

정부의 국가철도망 구축계획 발표가 임박한 가운데 열린 이날 행사에는 심덕섭 고창군수를 비롯해 이원택 전북특별자치도지사, 황기연 전남광주통합특별시 행정문화부시장, 김재준 군산시장, 권익현 부안군수, 장세일 영광군수, 이남오 함평군수 등 지자체장들과 지역구 윤준병·이개호·김의겸·박지원 국회의원이 참석해 결의를 다졌다.

참석자들은 서해안철도가 지역의 새로운 광역 교통축으로서 주민 이동 편의 증진은 물론, 산업·물류 경쟁력 강화와 관광 활성화, 지역 간 상생발전을 뒷받침할 핵심 기반시설이라는 점에 뜻을 모았다.

특히 새만금과 전남광주의 산업 거점을 연결해 서해안권의 접근성을 높이고, 동해안·남해안과 서해안을 잇는 '한반도 U자형 국가철도망' 완성을 위한 핵심적 역할을 할 것으로 기대했다.

▲ 심덕섭 고창군수를 비롯해 이원택 전북특별자치도지사, 황기연 전남광주통합특별시 행정문화부시장, 김재준 군산시장, 권익현 부안군수, 장세일 영광군수, 이남오 함평군수 등 지자체장들과 지역구 윤준병·이개호·김의겸·박지원 국회의원이 참석해 결의를 다졌다.ⓒ고창군

이날 참석자들은 서해안철도의 성공적인 추진을 위해 △반드시 잇고(제5차 국가철도망 구축계획 반영) △타당성을 확보하고(예비타당성조사 공동대응) △최적의 철도를 만들고(노선·역세권 등 사업계획 공동대응) △지역의 미래를 만들고(철도연계 지역발전 전략 공동추진) △착공까지 함께간다(5개 시·군 공동실행체계 구축) 등 5대 실행과제를 제시했다.

심덕섭 고창군수는 “범국민 서명운동과 정치권의 관련 법안 발의, 국회 포럼, 5대 실행과제 공동발표 등 국가계획 반영과 그 이후를 내다보는 전략적 대응을 이어가고 있다”며 “국가계획에 반영되고 마침내 고창역이 생길 때까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 서해안철도 건설사업은 군산에서 부안·고창·영광·함평을 거쳐 목포까지 이어지는 총연장 110.0㎞ 규모의 사업으로, 총사업비는 4조 7919억 원이다. 현재 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 목표로 관계기관 건의와 정책적 타당성 확보를 위한 활동을 이어가고 있다.