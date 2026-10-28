광명시, 전국 평생학습도시 페스티벌 3개 분야 장려상 수상

경기 광명시는 지난 23~24일 충남 천안에서 열린 ‘제3회 전국 평생학습도시 페스티벌’에서 3개 대회 모두 장려상을 받았다고 28일 밝혔다. 3개 대회에서 모두 수상한 지방정부는 광명시가 유일하다.

수상작은 평생학습도시 좋은 정책 어워즈의 ‘시민과 함께하는 일은, 왜 어렵지만 계속하게 될까?’, 평생학습동아리 발표대회의 ‘오늘의 코스는 “광명카세”입니다.’, 평생학습도시 영상 공모전의 ‘배움에는 통역이 필요했습니다’ 등이다.

▲‘제3회 전국 평생학습도시 페스티벌’ 3개 대회 수상 기념촬영 ⓒ광명시

각 작품은 평생학습 정책의 가치와 시민 주도의 학습활동, 배움의 성과를 지역사회와 나누는 시도를 인정받았다.

광명시는 1999년 대한민국 최초로 평생학습도시를 선언하고, 2001년 전국 최초로 평생학습도시 인증을 받은 이후 시민 누구나 일상에서 배우고 배움을 지역사회 활동으로 확장할 수 있도록 다양한 정책을 추진해 왔다.

광명자치대학과 학습동아리, 시민강사 활동 등을 통해 시민의 경험과 지식이 지역사회의 자산으로 이어지도록 지원하고 있다.

박승원 시장은 “이번 수상은 배움으로 성장하고 그 경험을 지역사회와 나누는 시민들의 열정이 만들어낸 결과”라며 “시민의 배움이 개인의 성장을 넘어 지역의 변화와 발전으로 이어지는 평생학습도시를 만들어 가겠다”고 말했다.