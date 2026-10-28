강기윤 창원시장 '지방자치 날' 메시지..."제법 매섭네"

"창원·마산·진해 세 곳 도시의 통합에 따라 탄생한 창원시는 통합이 시민들의 요구가 아니라, 중앙정부 정책에 따라 이뤄지면서 상대적인 불이익을 받고 있습니다."

강기윤 창원특례시장은 28일 '지방자치 및 균형발전의 날'을 앞두고 이같이 피력했다.

강 시장은 "올해는 지방자치가 부활한 지 35년이 되는 해이다"며 "마산지역은 인구가 지속적으로 줄고 있는 상태에도 정부의 인구감소지역 지정 대상에서 배제되었다"고 밝혔다.

▲강기윤 창원특례시장. ⓒ프레시안(조민규)

즉 자연적인 도시 성장으로 특례시가 된 곳보다 행정수요와 재정 부담이 큼에도 같은 잣대에 묶여 있다는 것.

그러면서 "이를 해소하기 위해선 관련 법률에 창원시의 특성이 꼭 반영되어야 한다"고 의미를 부여했다.

강 시장은 또 "그동안 진해지역은 시민들이 군사시설로 인한 불편을 감내하면서 국가에 헌신해 왔다"면서 "이제는 더 이상 진해가 홀대를 받아서는 안된다"고 말했다.

이른바 진해신항을 북극항로 거점 항으로 조성하는 등의 보상을 받아야 한다는 것이다.

강기윤 시장은 "앞으로 창원시는 진정한 지방시대를 열기 위해 시민 여러분과 함께 최선을 다하겠다"고 하면서 "창원지역에 맞는 자치권과 재정확보로 ‘시민이 먼저, 행복한 창원’을 만들어 가는데 앞장서겠다"고 강조했다.