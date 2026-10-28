안산시, ‘2026 안산사이언스밸리 과학축제’ 개최… 90여 첨단과학 체험 프로그램 준비

경기 안산시가 다음 달 7일부터 8일까지 이틀간 한양대학교 에리카 캠퍼스 민주광장 일대에서 ‘2026 안산사이언스밸리(ASV) 과학축제’를 개최한다.

올해로 13회째를 맞는 이번 행사는 ‘함께 이룬 40년, 과학으로 미래를 여는 안산 ASV’를 주제로, 시 승격 40주년을 기념하며 시민들이 미래 첨단과학기술을 직접 경험할 수 있도록 다양한 체험 프로그램을 준비했다.

▲행사 포스터 ⓒ 안산시

이번 축제는 안산시 주최로 안산시청소년재단 상록청소년수련관, 경기테크노파크, 한양대학교 에리카, 경기도안산교육지원청이 공동 주관하며, ‘진보·혁신하는 과학 공간’, ‘빛나는 과학 공간’, ‘과학의 관점 공간’, ‘미래과학 공간’ 등 4개 주제 구역에서 진행된다.

참가자들은 인공지능(AI), 로봇, 드론, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등 첨단 과학기술을 체험할 수 있는 90여 개 프로그램에 참여할 수 있다.

특히 한양대학교 ‘88로봇위크’와 경기안산교육지원청의 디지털 교육 프로그램이 함께 어우러져 다채로운 교육과 체험의 장이 마련된다.

주요 프로그램으로는 청소년들이 직접 기획·운영하는 과학 및 디지털 교육 체험, 확장현실(XR) 버스와 VR 이동장치인 트레드밀 실감형 콘텐츠, 휴머노이드 로봇 공연 및 로봇 퍼포먼스 등이 꼽힌다. 이외에도 과학 토크콘서트, 과학 마술공연, 가족 창의융합캠프, AI 포토존, 풍선아트, 푸드트럭 등 시민들이 즐길 수 있는 다양한 부대 행사도 풍성하게 진행된다.

축제 이틀째인 8일 오후 2시에는 민주광장 메인 무대에서 기념식이 열리며, 청소년 창의 우수프로그램 시상과 대학생 해커톤 대회 시상, VR 퍼포먼스 공연 등이 펼쳐질 예정이다.

이민근 안산시장은 “시 승격 40주년을 맞아 축적된 산업과 과학기술 역량을 바탕으로 미래 첨단산업을 선도하는 도시로 성장하겠다”면서 “이번 과학축제가 시민과 청소년 모두가 미래 과학기술에 대한 꿈과 상상력을 키우는 소중한 기회가 되길 바란다”고 말했다.