"다이로움, 가급적 '10말11중'에 쓰세요"…익산시 '그랜드 페스티벌' 맞춰 5% 추가 환급

국내 지역화폐의 절대지존인 전북자치도 익산시 다이로움 카드를 이달 29일부터 올해 11월 15일까지 사용할 경우 5%의 추가 환급까지 더해져 15% 지원 혜택을 받을 수 있다.

소비 진작 차원에서 정부가 추진하는 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 중에 돈을 쓰면 정부가 사후에 5%를 되돌려 주는 '페이백'까지 더해져 다이로움 10% 혜택에 더 큰 도움이 될 수 있어 현명한 소비 계획이 요청된다.

익산시는 오는 29일부터 11월 15일까지 18일간 열리는 전국 단위 소비 촉진 행사인 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간에 맞춰 다이로움 결제금액의 5%를 추가 환급하는 특별할인을 진행한다고 28일 밝혔다.

▲국내 지역화폐의 절대지존인 전북자치도 익산시 다이로움 카드를 이달 29일부터 올해 11월 15일까지 사용할 경우 5%의 추가 환급까지 더해져 15% 지원 혜택을 받을 수 있다. ⓒ프레시안

덤으로 5%를 더해줄 수 있는 것은 축제 기간 중 정부가 지원하는 국비 7억4100만원을 확보한 덕분인데 군산(5억3000만원)이나 전주(1억5900만원) 등지보다 훨씬 많은 금액이다.

이 돈을 전액 국비 지원이어서 익산시의 시비를 별도로 부담하지 않고 다이로움 소비에 15%까지 혜택을 돌려 줄 수 있게 된 것이다.

'코이아 그랜드 페스티벌' 기간 중에 다이로움 카드를 쓸 경우 익산시 지원의 10%와 정부 지원의 5% 등을 한꺼번에 누릴 수 있어 현명한 소비 차원에서 가급적 10월 말부터 11월 중순인 '10말11중'에 구매하는 전략이 필요하다는 분석이다.

이번 행사는 행사 기간 중 다이로움으로 결제한 금액의 5%를 별도 신청 없이 결제자에게 추가 환급금으로 돌려주는 방식으로 진행된다.

1인당 최대 30만 원 결제액까지 적용돼 최대 1만 5000원의 실질적인 할인 혜택을 챙길 수 있다. 충전금 결제는 물론 정책수당 등 지급형 상품권 결제에도 동일하게 적용된다.

추가 환급금은 결제 취소 내역 등을 면밀히 검증한 뒤 오는 12월 4일 일괄 지급된다. 단 확보된 국비 예산이 모두 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

익산시는 시민들이 알찬 할인 혜택을 놓치지 않도록 다이로움 앱 공지와 알림톡, 시 공식 누리집과 SNS 채널 등을 통해 적극 안내할 예정이다.

익산시 관계자는 "연말까지 시민 누구도 소외되지 않고 지속해서 혜택을 누릴 수 있도록 구매한도를 조정하는 과정에서 아쉬움이 있었던 시민들께 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "가계 경제에 실질적인 보탬이 되고 지역 소상공인들에게도 든든한 활력소가 되도록 앞으로도 다이로움 운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.