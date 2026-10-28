'화순 경유' 광주 시내버스 31일부터 운행…화순군, 교통 편의대책 마련

화순군은 오는 31일부터 시행하는 화순 경유 광주 시내버스 노선 개편에 맞춰 주민들의 교통 불편을 줄이고 대중교통 이용 편의를 높이기 위한 종합대책을 추진한다고 28일 밝혔다.

▲화순 경유 광주 시내버스 노선 변경 안내ⓒ화순군 제공

28일 군에 따르면, 주요 개편 내용은 기존 지원152번은 급행1003번으로 변경돼 세하동에서 화순전남대병원까지 운행한다.

배차간격은 20~30분이며, 하루 운행 횟수는 기존보다 17회 늘어난다.

228번은 동림삼익아파트에서 도웅리1구까지 운행하며, 배차간격은 25~40분으로 하루 운행 횟수는 8회 증가한다.

177번은 도곡온천단지에서 천교까지 운행하며, 배차간격은 40~70분으로 하루 운행 횟수는 4회 늘었다.

변경된 노선 정보는 31일부터 광주버스운행정보시스템, 네이버지도, 카카오맵에서 확인할 수 있다.

군은 노선 개편에 따른 주민 혼란을 줄이고, 시내버스와 농어촌버스 간 원활한 환승이 이뤄질 수 있도록 다양한 대책을 마련했다.

우선 화순공공도서관 입구 양방향에 스마트 쉼터 환승 정류장을 조성해 이용객들이 편리하게 대기할 수 있도록 할 계획이며, 환승 정류장에 안내 도우미를 배치해 교통약자의 환승을 지원할 예정이다.

임지락 군수는 "환승 안내와 이용 편의 증진을 통해 주민들이 더욱 안전하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.