동두천시, 민관군 체육대회…제7501부대 종합우승

▲지난 25일 동두천시 소요생활체육공원에서 열린 제34회 민관군 체육대회 참가자들이 행사에 참여하고 있다.ⓒ동두천

경기 동두천시에서 지역 주민과 공공기관, 군부대 관계자 등 400여 명이 참여한 민관군 체육대회가 열렸다.

동두천시에 따르면 지난 25일 소요생활체육공원에서 열린 제34회 민관군 체육대회에는 지역 내 8개 팀이 참가해 체육활동을 통한 교류와 화합의 시간을 가졌다.

이번 대회는 소요조기회(회장 고강훈)가 주관하고 소요동행정복지센터를 비롯한 지역 단체들이 후원했다.

행사에는 박형덕 동두천시장과 김성원 국회의원, 임현숙 동두천시의회 의장 등이 참석했다.

참가팀들은 경기를 통해 선의의 경쟁을 펼쳤으며, 종합우승은 제7501부대가 차지했다. 동두천시청은 준우승을 기록했다.

대회를 주관한 고강훈 소요조기회장은 "이번 체육대회를 통해 동두천시 민관군이 하나 돼 화합하고, 앞으로도 긴밀한 협력과 지속적인 교류를 통해 지역사회 발전과 굳건한 협력관계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

동두천시는 이번 대회가 지역 주민과 군부대, 행정기관 간 교류를 확대하는 계기가 됐다고 설명했다.