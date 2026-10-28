하남시, 마을버스 8번 2대 증차…출퇴근 배차 15분→12분 단축

경기 하남시가 출퇴근 시간대 혼잡이 심한 마을버스 8번의 운행 차량을 늘려 시민들의 대중교통 이용 편의를 높인다.

하남시는 마을버스 8번(감일교차로~둔촌역 3번 출구)의 운행 차량을 기존 4대에서 6대로 증차하기로 하고 서울시의 승인을 받았다고 28일 밝혔다. 시는 운송사업자와 차량 출고 및 운영 일정을 협의해 오는 12월부터 증차 운행을 시작할 계획이다.

▲하남시청 전경 ⓒ프레시안(전승표)

마을버스 8번은 지난 3월 방아다리길 개통 이후 이용객이 크게 늘면서 출퇴근 시간대 혼잡이 심화됐다. 차량 1대당 하루 이용객은 개통 전보다 약 30명 증가했으며, 출퇴근 시간대 재차율은 평균 200%를 넘어 최대 233%에 달했다.

시는 승객 안전과 혼잡 완화를 위해 서울시와 지속적으로 협의한 끝에 증차 승인을 이끌어냈다. 서울시는 증차 필요성에 공감하면서도 추가 도입하거나 교체하는 차량에 전기·CNG 등 친환경 차량을 도입하도록 조건을 달았다.

증차가 시행되면 배차간격은 기존 15분에서 12분으로 단축될 전망이다.

이현재 시장은 “시민 안전을 최우선으로 혼잡 실태와 증차 필요성을 지속적으로 설명해 승인을 이끌어냈다”며 “차량 출고와 운영 준비를 차질 없이 진행해 시민들이 더욱 안전하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.