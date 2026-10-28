경기도, 삼성전자·SK하이닉스에 반도체 방류수 수질 관리 강화 권고

추미애 경기도지가 삼성전자와 SK하이닉스에 반도체 공장 방류수의 염소이온과 황산이온 농도를 낮추기 위한 자체 관리기준과 저감대책 마련을 권고했다.

경기도는 28일 두 기업에 관련 내용을 담은 세 번째 행정지도 공문을 발송했다고 밝혔다. 앞서 지난 7월과 8월 반도체 공정수 재이용률을 높이고 폐수 방류량을 줄이도록 권고한 데 이어 이번에는 방류수 수질 관리까지 범위를 확대했다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

이번 조치는 경기도보건환경연구원의 수질조사 결과에 따른 것이다. 연구원이 지난 8월 26일과 9월 2일·3일 이천 SK하이닉스 방류수가 유입되는 죽당천을 조사한 결과, 방류구 하류 0.4㎞ 지점의 염소이온 평균 농도는 731㎎/L, 황산이온은 1,561㎎/L로 나타났다. 이는 유엔식량농업기구(FAO)가 제시한 농업용수 관련 권고 수준을 웃도는 수치다.

염소이온과 황산이온은 농도가 높아질 경우 작물 생육에 영향을 미칠 수 있지만, 현재 국내에는 해당 물질에 대한 별도의 하천 수질기준이 없는 상황이다.

이에 도는 정부의 허가배출기준이 마련되기 전까지 두 기업이 자체 관리기준을 설정하고, 방류수 내 해당 물질의 농도를 낮추기 위한 대책을 마련하도록 권고했다. 지난 8월에는 기후에너지환경부에 관련 허가배출기준을 조속히 마련해 달라고 건의했다.

도는 반도체 생산시설 확대에 따른 용수 사용량과 폐수 방류량 증가에 대비해 주변 하천과 용인 SK하이닉스 방류수가 유입될 예정인 안성 고삼저수지의 수질을 지속적으로 조사할 계획이다.