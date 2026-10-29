최태원, '한일 경제공동체' 구상 밝혀 "일본과 합치면 GDP 6조 달러"

"한국이 리딩국가가 되려면 경제 규모, 경제 안보, 산업의 성숙도 등을 고려할 때 일본과의 경제연대가 필요하다. 한국의 GDP 규모가 1조8000억 달러 정도 되는데 일본과의 경제를 합치게 된다면 6조 달러로 커지게 된다. 한국의 반도체 생산 능력과 일본의 반도체 소재·부품·장비가 결합하면 보다 안정적인 반도체 안보를 이룰 수 있다."

최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 28일 제17회 아시아미래포럼(주최 한겨레신문사)에서 한일 경제협력의 필요성을 거듭 강조했다. 최 회장은 지난달 일본 <아사히신문>과 인터뷰에서도 "한일이 하나로 묶이면 약 6조 달러 규모의 세계 4위 경제권을 형성할 수 있다"며 "더 강력한 협상력과 발언권을 확보할 수 있다"고 밝힌 바 있다.

최 회장은 포럼 환영사에서 "지난 70년간 대한민국을 끌고 온 경제모델은 수출 중심의 성장 전략이었고, 이를 바탕으로 경제 성장과 민주주의를 동시에 이루었다"면서 "새로운 변혁기를 맞아 이 성장모델이 계속 작동할 것이냐는 도전과제를 풀어야 리딩국가가 될 수 있다"고 말했다.

이를 위한 과제로 최 회장은 'AI 네이티브 국가'와 '일본과 경제공동체'를 제시한 것. 우선 'AI 네이티브 국가'는 단순히 AI 기술을 활용하는 수준을 넘어 국가 경영, 사회 시스템, 공공 서비스, 산업 전반의 기본 구조가 AI를 중심축으로 설계되고 작동하는 국가를 뜻한다. 그는 "AI를 활용해서 사회 문제가 일어나는 구조에 대한 정보를 습득하고, 그것을 해결하기 위한 비용을 줄이는 방법론을 찾아야 한다"고 설명했다.

이전부터 강조해온 일본과의 경제공동체에 대해선 "한일 간에는 과거 역사문제가 놓여 있지만 두 나라가 함께 손을 잡고 2인3각으로 계속해서 나가면 훨씬 더 좋은 미래를 만들어낼 수 있을 것"이라면서 양국 모두 강점을 갖고 있는 반도체 산업에서 시너지 효과를 단적인 예로 들었다.

최 회장은 한국이 그동안 국제 규칙을 받아들이는 '룰 테이커'였다면 이제는 다른 중견국들과의 연계를 통해 '룰 세터'를 지향해야 한다고 강조했다. 앞서 <아사히 신문>과 인터뷰에서도 한일이 경제협력을 통해 '룰 세터'로 도전할 수 있어야 한다면서 포괄적.점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 필요성을 강조한 바 있다.

CPTPP는 미국이 탈퇴한 환태평양경제동반자협정(TPP)을 나머지 11개국이 이어받아 2018년 3월 서명한 다자간 자유무역협정으로, 영국이 2024년 추가로 가입하면서 12개국이 회원국이다. 이 협정을 가입하게 되면 관게 장벽 완화와 무역 다변화를 통해 수출 기업들에겐 기회가 열리지만 농어업 분야에 타격이 불가피하다.

이재명 대통령은 지난 26일 청와대 영빈관에서 농어민과 대화를 갖고 "CPTPP 문제는 가입 신청한다고 가입 승인이 나는 것이 아니다. 지금 당장 시작해도 제 임기 안에는 거의 안 된다고 봐야 한다"며 "농업, 어업, 임업, 축산업이 불의의 피해를 입지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.