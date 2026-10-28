함평 등 서해안 5개 시군, 철도 국가계획 반영 공동 대응

국회서 공동메시지·5대 과제 발표…예타 대응·역세권 개발 전략 마련

전남광주통합특별시 함평군이 군산시·부안군·고창군·영광군과 함께 서해안철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 사업 조기 추진에 나섰다.

28일 함평군에 따르면 이날 오전 국회의사당 의원회관에서 '서해안철도 공동메시지 및 5대 과제 발표 행사'가 열렸다.

행사에는 이개호·윤준병·김의겸·박지원 국회의원과 이원택 전북특별자치도지사, 황기연 전남광주통합특별시 행정문화부시장, 이남오 함평군수 등 5개 시군 관계자 60여 명이 참석했다.

▲국회의사당 의원회관에서 열린 서해안철도 공동메시지 및 5대 과제 발표 행사ⓒ함평군

참석자들은 서해안권의 철도교통 단절을 해소하고 지역 간 산업·관광·경제 연계를 강화하기 위해 국가철도망 구축계획 반영에 공동 대응하기로 뜻을 모았다.

서해안철도는 군산에서 부안·고창·영광·함평을 거쳐 목포까지 연결하는 총연장 110㎞ 규모의 철도사업이다.

총사업비는 4조7919억원으로, 현재 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 목표로 관계기관 건의와 정책적 타당성 확보 활동이 추진되고 있다.

5개 시군은 서해안철도가 구축되면 주민들의 이동 편의가 개선되고 산업·물류 경쟁력과 관광 접근성이 높아질 것으로 기대하고 있다.

특히 새만금과 전남광주 지역 산업거점을 연결해 서해안권의 경제적 연계성을 강화하고, 동해안·남해안과 서해안을 잇는 한반도 U자형 국가철도망 구축에도 기여할 수 있다는 구상이다.

이날 발표한 5대 실행과제는 ▲제5차 국가철도망 구축계획 반영 공동 대응 ▲계획 반영 이후 예비타당성조사 공동 대응 ▲최적의 노선 및 역세권 계획 마련 ▲산업·관광 등 철도 연계 지역발전 전략 수립 ▲착공까지 지속적인 공동 대응체계 구축·운영이다.

5개 시군은 국가계획 반영을 위한 공동 건의와 정책 협력을 이어가는 한편, 사전타당성조사와 예비타당성조사 등 후속 절차에 대비해 공동 연구와 지역발전 전략 마련에도 협력할 방침이다.

다만 국가철도망 구축계획 반영 이후에도 사업 추진을 위해서는 경제성과 정책적 필요성 등을 입증하는 절차가 남아 있다. 노선과 역 위치, 사업비 분담 및 지역별 개발 효과 등을 구체화하는 작업도 향후 과제로 꼽힌다.

이남오 군수는 "산업·물류 경쟁력 강화와 관광 활성화, 지역 상생발전을 위해서는 서해안철도의 국가철도망 구축계획 반영이 필요하다"며 "군산에서 부안·고창을 거쳐 영광과 함평까지 철도가 이어질 수 있도록 5개 시군이 함께 협력하겠다"고 말했다.