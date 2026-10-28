산청군-카이랩스, 70억원 규모 투자협약

경남 산청군은 28일 군수실에서 금속 가공과 산업용 칠러 전문 제조업체인 ㈜카이랩스와 70억 원 규모의 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

유명현 산청군수는 "이번 협약으로 ㈜카이랩스는 매촌일반산업단지(금서면 매촌리 1366 일원) 내 1만 1028㎡ 부지에 70억 원 이상을 투입해 2027년 12월까지 산업용 칠러 제조공장 증설을 추진한다"며 "투자 규모는 경매(토지 및 공장) 29억 원·리모델링 13억 원·근로환경개선시설 10억 원·기계장비 21억 원 등이다"고 말했다.

유 군수는 또 "㈜카이랩스는 소방배관용 아웃렛 피팅과 산업용 배관·밸브 부품을 제조하는 기업으로 미국 주요 유통사에 제품을 공급하며 해외시장 진출을 확대해 왔다"면서 "축적된 단조·가공·용접·조립 등 제조 기술과 품질 관리 역량을 바탕으로 산업용 칠러 사업에 진입해 LG전자와 협력하는 등 사업영역을 활발히 넓혀가고 있다"고 덧붙였다.

▲산청군이 ㈜카이랩스와 70억 원 규모의 투자협약을 체결했다. ⓒ산청군

그러면서 "민선 9기 출범과 함께 기업 투자협약으로 ㈜율곡 100억 원·㈜원그대로진 100억 원을 이끌어 낸 바 있다"고 의미를 부여했다.

유명현 군수는 "우수한 기술력을 갖춘 ㈜카이랩스가 글로벌 기업으로 더욱 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원뿐만 아니라 기업 애로사항 해소에도 최선을 다하겠다"고 하면서 "앞으로도 기업 하기 좋은 환경을 조성해 기업과 지역이 상생하고 경제에 활력을 불어넣은데 더욱 노력하겠다"고 강조했다.