LH, 갈매역세권 신혼부부 임대주택 609가구 공급

▲구리 갈매역세권 공공주택지구 A-1 블록 조감도ⓒLH 제공

한국토지주택공사(LH) 경기북부지역본부는 내달 10∼12일 구리 갈매역세권 공공주택지구 내 A-1 블록 신혼희망타운 임대주택을 청약 접수한다고 28일 밝혔다.

갈매역세권지구 신혼희망타운에는 공공분양 1182가구와 임대주택 609가구 등 총 1791가구가 들어선다.

이번에 공급하는 주택은 신혼부부 수요가 많은 전용면적 55㎡ 412가구와 46㎡ 140가구, 기타 57가구 등이며 2028년 9월 입주 예정이다.

이들 주택 평균 보증금과 월 임대료는 46㎡가 1억 4400만원에 60만원대, 55㎡는 1억 7520만원에 73만원대로 주변 시세의 80% 수준이다. 전환 보증금 제도를 이용하면 임대료 부담을 낮출 수 있다.

공고일 기준 구리시 거주자에게 264가구를 우선 공급하며 일반 청약은 신청자 또는 배우자의 거주 지역에 따라 신청 순위를 구분해 접수한다.

입주 자격은 신혼부부, 예비 신혼부부, 한부모가족 등이며 무주택가구 구성원으로 소득·자산 요건을 충족해야 한다.

서류제출 대상자 발표는 내달 23일, 당첨자 발표는 내년 4월 22일이다. 계약 체결은 내년 5월 11∼12일이다.

A-1 블록은 육아·보육 특화단지로 어린이집, 공동육아방, 실내 놀이터, 작은 도서관 등이 조성되고, 단지 맞은편에는 유치원과 초·중학교 개교가 계획됐다.

갈매역세권지구는 갈매지구와 남양주 별내신도시 사이에 있어 대형마트, 멀티플렉스영화관 등 생활 인프라를 함께 이용할 수 있다.

경춘선 갈매역, 별내역 이용이 도보로 가능하고 세종포천고속도로, 수도권제1순환고속도로 이용도 편리하다.