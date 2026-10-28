양양군, '양양사랑상품권 5% 추가 캐시백 이벤트' 실시

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)이 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 위한 ‘양양사랑상품권 5% 추가 캐시백 이벤트’를 진행한다.
이번 행사는 소비 심리를 회복하고 군민과 관광객에게 실질적인 혜택을 제공하여 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.
행사 기간은 오는 29일부터 11월 15일까지이며, 해당 기간 내에 양양사랑상품권으로 결제(지류 제외)하면 결제 금액의 5%가 지역상품권 전용 앱 ‘착(chak)’에 캐시백으로 적립된다.
이에 따라 이번 행사 기간에는 기존 12% 할인 혜택에 5% 추가 캐시백을 더해 최대 17%의 혜택을 누릴 수 있다.
추가 캐시백은 1인당 최대 4만원까지 지급되며, 지류 상품권을 제외한 모바일 및 카드형 상품권 결제시에만 적용된다. 한정된 예산으로 운영되는 만큼, 예산이 소진될 경우 행사 기간 중이라도 조기 종료될 수 있어 빠른 참여가 권장된다.
현재 양양사랑상품권은 월 구매 한도 40만원, 개인별 보유 한도 150만원으로 운영되고 있다. 군은 구매 및 보유 한도를 통해 상품권 이용 기회를 고르게 제공하고, 지역 내 소비가 지속적으로 이어질 수 있도록 지원하고 있다.
양양군 관계자는 “이번 추가 캐시백 행사가 군민들의 장바구니 물가 부담을 덜고, 지역 소상공인들의 매출 증대에도 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 양양사랑상품권을 통한 지역 내 소비를 활성화하고, 군민들이 체감할 수 있는 다양한 민생경제 지원 정책을 추진하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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