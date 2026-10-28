양양군, '양양사랑상품권 5% 추가 캐시백 이벤트' 실시

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)이 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 위한 ‘양양사랑상품권 5% 추가 캐시백 이벤트’를 진행한다.

이번 행사는 소비 심리를 회복하고 군민과 관광객에게 실질적인 혜택을 제공하여 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

▲양양군이 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 위한 ‘양양사랑상품권 5% 추가 캐시백 이벤트’를 진행한다. ⓒ양양군

행사 기간은 오는 29일부터 11월 15일까지이며, 해당 기간 내에 양양사랑상품권으로 결제(지류 제외)하면 결제 금액의 5%가 지역상품권 전용 앱 ‘착(chak)’에 캐시백으로 적립된다.

이에 따라 이번 행사 기간에는 기존 12% 할인 혜택에 5% 추가 캐시백을 더해 최대 17%의 혜택을 누릴 수 있다.

추가 캐시백은 1인당 최대 4만원까지 지급되며, 지류 상품권을 제외한 모바일 및 카드형 상품권 결제시에만 적용된다. 한정된 예산으로 운영되는 만큼, 예산이 소진될 경우 행사 기간 중이라도 조기 종료될 수 있어 빠른 참여가 권장된다.

현재 양양사랑상품권은 월 구매 한도 40만원, 개인별 보유 한도 150만원으로 운영되고 있다. 군은 구매 및 보유 한도를 통해 상품권 이용 기회를 고르게 제공하고, 지역 내 소비가 지속적으로 이어질 수 있도록 지원하고 있다.

양양군 관계자는 “이번 추가 캐시백 행사가 군민들의 장바구니 물가 부담을 덜고, 지역 소상공인들의 매출 증대에도 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 양양사랑상품권을 통한 지역 내 소비를 활성화하고, 군민들이 체감할 수 있는 다양한 민생경제 지원 정책을 추진하겠다”고 말했다.