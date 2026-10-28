의정부사랑카드, 결제금액 5% 캐시백 추가 지급

ⓒ의정부시

의정부시는 범정부 합동 소비진작 행사인 ‘2026년 코리아 그랜드 페스티벌’을 맞아 29일부터 내달 15일까지 의정부사랑카드 결제금액의 5%를 캐시백으로 추가 지급한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 시민들의 소비 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진해 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐으며, 전액 국비로 추진된다.

행사 기간 의정부사랑카드 가맹점에서 지역화폐 충전금으로 결제하면 결제금액의 5%가 캐시백으로 자동 지급된다. 별도의 신청 없이 1인당 최대 5만 원까지 받을 수 있으며, 본인이 충전한 금액으로 결제한 경우에만 적용된다. 예산 소진 시 행사가 조기 종료될 수 있다.

특히 이번 캐시백은 기존 의정부사랑카드 충전 인센티브 10%와 별도로 제공된다. 의정부시 지정 착한가격업소에서 결제하면 기존 착한가격업소 캐시백 5%까지 중복 적용돼 추가 혜택을 받을 수 있다.

착한가격업소 캐시백 행사는 지난 9월 21일부터 운영 중으로 의정부사랑카드 결제가 가능한 의정부시 지정 착한가격업소 76곳에서 이용할 수 있다. 지역화폐 충전금으로 결제한 금액의 5%를 월 최대 5만 원까지 캐시백으로 지급하며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

지급된 캐시백은 의정부사랑카드 가맹점에서 사용할 수 있으며, 사용 기한은 지급일로부터 3개월이다.