전북·전남광주와 5개 시군 서해안철도 조기 건설 맞손

전북특별자치도와 전남광주통합특별시, 전북특별자치도 부안군·군산시·고창군, 전 영광군·함평군이 서해안 철도망 구축을 위해 역량을 결집한다.

참석 단체들은 28일 국회의원회관에서 서해안철도 건설을 위한 공동메시지를 내고, 제5차 국가철도망 구축계획 반영부터 착공까지 이어지는 5대 실행과제를 제시했다.

이번 움직임은 오랜 기간 단절된 서해안권 철도 교통망을 복원하고 산업·관광·경제 연계를 넓히기 위해 지자체들이 힘을 합친 결과다.

이 자리에는 광역자치단체 단체장 및 부시장과 5개 시·군 단체장, 지역 국회의원 4명 등 관계자 60여 명이 참석해 단일 대오를 형성했다.

▲전북과 전나광주지역 자치단체들이 28일 국회의원회관에서 서해안철도 건설을 위한 공동메시지를 내고, 제5차 국가철도망 구축계획 반영부터 착공까지 이어지는 5대 실행과제를 제시했다.ⓒ

전남서해안철도는 군산에서 출발해 부안과 고창, 영광, 함평을 거쳐 목포까지 연결되는 노선이다.

총연장은 110km이며 사업비는 4조7919억 원 규모에 달한다.

철도가 개설되면 새만금과 호남권 산업 거점이 직결되고 서해안 주민들의 이동 편의가 크게 높아질 것으로 보인다.

나아가 동해안과 남해안, 서해안을 잇는 한반도 U자형 국가철도망을 완성하는 핵심 축으로 자리 잡게 된다.

이날 발표된 5대 실행과제는 국가철도망 구축계획 반영과 후속 예비타당성조사 공동 대응, 최적의 노선 및 역세권 계획 수립, 철도 연계 지역발전 전략 추진, 착공 시점까지 이어지는 공동 대응체계 운영이다.

예비타당성조사는 대규모 재정이 투입되는 국책사업의 경제성과 정책성을 사전에 면밀히 검증하는 법적 절차다.

지자체들은 앞으로 국가계획 반영 활동에 집중하는 동시에 예비타당성조사 통과를 뒷받침할 공동 연구와 발전 전략을 빈틈없이 마련할 방침이다.