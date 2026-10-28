11월 여행은 여수로…관광 플랫폼 '여수엔' 활용 '관광객 모시기'

▲'여수엔' 할인 이벤트 홍보물ⓒ여수시

전남광주 여수시(시장 서영학)가 스마트관광 통합플랫폼 '여수엔'을 활용해 11월 한달간 '여수 관광객 모시기'에 나선다.

28일 시에 따르면 이번 행사는 '2026 여수엔 여행가는 달 할인 프로모션'이란 이름으로 진행된다. 가을 여행 수요 확대와 지역 관광 소비 활성화를 위한 것으로, 할인 및 지역 축제 연계 이벤트로 구성된다.

'여수엔' 회원은 총 11장의 할인쿠폰을 제공받아 음식점 15%, 관광지 30%, 특산품 10%, 짐 배송 50% 할인, 주차장 무료 이용 등 혜택을 누릴 수 있고, 숙박시설도 선착순 200명에게 최대 3만 원의 할인 혜택이 돌아간다.

다만 앱을 통한 사전 예약과 결제가 가능한 가맹점에서만 사용할 수 있어 사전 확인이 필요하다.

아울러 10월 31일 열리는 '2026 여수밤바다 불꽃축제' 행사장에서는 여수엔 앱으로 증강현실(AR)속의 오동이·장군이·다섬이 캐릭터를 수집하면 최대 2000포인트를 받아 현금처럼 사용할 수 있다.

여수엔은 여수 여행의 예약부터 결제까지 모든 것을 단 하나의 앱으로 가능토록 한 스마트 관광 플랫폼이다.

각종 관광지와 먹거리, 숙박, 체험, 모빌리티 등에 대해 알 수 있도록 해 여행자들이 마음대로 여행 일정을 잡고 공유할 수 있도록 구축했다.

특히 취향저격 여행코스와 실시간 인기 장소, 숙박시설, 맛집 등을 추천해 주며 증강현실 캐릭터 잡기 게임을 통해 현금처럼 쓸 수 있는 포인트도 받을 수 있도록 했다.