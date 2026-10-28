남도장터 새 대표에 박수인 전 하이고래협동조합 대표 '선임'

전남광주특별시 대표 농수축산물 온라인 쇼핑몰인 남도장터가 박수인 전 하이고래협동조합 대표를 제2대 대표이사로 선임했다.

28일 특별시에 따르면 남도장터는 지난 8월 31일부터 9월 17일까지 대표이사 공개모집을 진행했으며, 응시자 14명을 대상으로 심사를 거쳐 후보자를 추천했다. 이어 지난 10월 16일 이사회 의결을 통해 박 대표이사를 최종 확정했다.

▲박수인 신임 대표(왼쪽에서 세번째)가 임용장을 받고 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 10. 28 ⓒ전남광주특별시

임기는 2026년 10월 28일부터 2028년 10월 27일까지 2년이다.

박 대표이사는 하이고래협동조합 대표이사를 지내며 지역 사회연대경제 분야에서 활동했으며, 디자인·컴퓨터그래픽 분야에서도 20년 이상 사업체를 운영한 경험을 갖고 있다.

후보추천위원회는 박 대표이사의 디지털 마케팅 역량과 온라인 쇼핑몰 확대 전략, 남도장터 발전 비전 등을 높이 평가한 것으로 알려졌다.

박수인 대표이사는 "전남광주특별시 출범 후 전국 1위의 농수축산물 온라인 쇼핑몰인 남도장터를 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다"며 "그간의 성과를 바탕으로 디지털 마케팅 역량과 현장 소통 경험을 살려 생산자와 소비자가 함께 성장하는 지속 가능한 공공 유통플랫폼을 만들겠다"고 말했다.

남도장터는 새 대표이사 취임을 계기로 온라인 유통 경쟁력을 강화하고, 지역 농수축산물의 판로 확대와 생산자 소득 증대를 뒷받침하는 공공 유통플랫폼으로서 역할을 확대할 계획이다.