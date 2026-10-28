해남군, RE100 산업생태계 구축 위한 규제혁신 앞장…협약 체결

해남군이 기후에너지환경부, 전남광주통합특별시 및 기초지자체 등과 함께 'RE100 산업생태계 구축을 위한 규제혁신 업무협약'을 체결했다.

28일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '2026 아시아태평양 재생에너지 매칭포럼'에서 열린 이번 협약은 정부 3대 메가프로젝트 추진에 필요한 안정적인 재생에너지 공급기반을 조성하고, 재생에너지 확대를 저해하는 제도적·행정적 장애요인을 개선하기 위해 마련됐다.

협약을 통해 정부 및 지방정부는 재생에너지 공급 확대와 기업의 RE100 이행에 적극 협력해 나가기로 뜻을 모았다.

▲28일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 2026 아시아태평양 재생에너지 매칭포럼.2026.10.28ⓒ해남군

구체적인 내용으로는 재생에너지 공급기반 조성, 태양광 이격거리 등 관련 규제 개선 협력, 개발행위허가 등 인허가 장애요인 개선, 재생에너지 적합 입지 발굴, 발전시설·기업입지·전력인프라 연계, 기업의 RE100 이행 및 지역투자 지원, 주민참여와 지역소득 창출형 사업모델 확산 등을 진행하게 된다.

이에 따라 기후에너지환경부는 정책·제도적 지원과 관계기관 협력을, 전남광주통합특별시는 전력인프라 연계와 기업유치 등 광역 차원의 지원을 맡는다. 해남군을 비롯한 기초지자체는 지역 여건에 맞는 규제 개선과 인허가 지원, 계획입지 발굴 및 주민 상생협력을 추진한다.

해남군은 이번 협약을 계기로 솔라시도 AI데이터센터 등 첨단산업과 연계한 재생에너지 공급 및 전력인프라 확충을 위해 관계기관과 협력하고, 기업투자와 주민소득 창출이 연계될 수 있도록 지역상생형 재생에너지 사업모델을 발굴해 나갈 방침이다.

협약식에 참여한 김병성 해남부군수는 "안정적인 재생에너지 공급기반은 AI 데이터센터 등 첨단산업의 투자와 성장을 뒷받침하는 핵심 여건"이라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 기업의 RE100 이행을 지원하고, 재생에너지 산업 육성이 지역경제 활성화와 주민소득 증대로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.