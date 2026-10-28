울진 죽변초, 학생맞춤통합지원 연구 성과 발표

경북 울진 죽변초등학교는 지난 27일 경북도교육청과 울진교육지원청 관계자, 교원 등이 참석한 가운데 학생맞춤통합지원 연구학교 운영 성과를 발표했다.

이번 보고회는 지난 2년간 추진한 ‘WISH 돋보기 시스템 운영을 통한 학생맞춤통합지원 체계 구축’ 연구 성과를 공유하고 학교 현장 적용 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

죽변초는 연구 기간 학생맞춤통합지원팀을 중심으로 교내 협력체계를 구축하고, 학생들의 학습·심리·정서 등 다양한 어려움을 조기에 발견해 필요한 지원을 연계하는 통합지원 모델을 개발했다.

또 교육공동체가 참여하는 예방 중심 프로그램을 운영해 학생들의 학교 적응을 돕고 교육복지 사각지대를 줄이는 데 주력했다.

이날 참석자들은 공개수업과 협의회를 통해 운영 성과를 살펴보고 다른 학교로의 확산 방안을 논의했다.

김현주 교장은 “이번 연구 성과가 학교 현장에 확산돼 모든 학생이 행복하게 성장할 수 있는 교육환경 조성에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

학교는 앞으로 연구 성과를 교육자료와 프로그램으로 보급해 학생맞춤통합지원 체계의 현장 정착을 지원할 계획이다.