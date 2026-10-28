[기업탐방] 코리아넷, 지역 기술력으로 공공조달 시장 경쟁력 확보

전남광주 순천시 해룡산단 입주기업인 정보통신 솔루션 전문기업 ㈜코리아넷(대표이사 채강석)이 최근 지역에서 키워온 기술력을 바탕으로 공공조달 시장에서 경쟁력을 높이고 있다고 28일 밝혔다.

㈜코리아넷은 CCTV 영상감시부터 신호·과속 단속, 불법주정차 단속, 주차관제까지 다양한 정보통신 솔루션을 직접 개발·생산하는 지역 제조 기업이다.

최근 영상감시장치와 무인교통감시장치, 불법주정차 단속장치의 우수 조달제품 지정 성과를 이뤄내며 사업 영역을 확장하고 있다.

▲영상감시 및 신호과속 단속장치ⓒ코리아넷

이 업체는 지역에 기반을 둔 기업이 겪는 인력 확보와 시장 진출의 어려움 속에서도 지속적인 기술개발을 통해 제품 경쟁력을 쌓아왔다.

주요 기술은 영상의 해상도를 변환해 분석에 필요한 정보를 보강하는 영상처리(Super-Resolution) 기술과 차량번호 인식 기술이다.

저해상도 영상이나 조명·음영의 영향으로 식별이 어려운 번호판 영상을 재처리하고, 번호판 전체와 개별 문자의 인식 신뢰도를 함께 판단해 오인식과 미인식을 줄였다.

특히 이 회사는 신호·과속 단속용 무인교통감시장치와 불법주정차 단속장치 분야의 광주·전남 유일한 제조기업이란 점에서 공공 안전과 교통 인프라에 필요한 전문 장비를 직접 개발하고 공급할 수 있다는 의미를 지닌다.

이외에도 자체 생산하는 주차관제 시스템도 조달청 다수공급자계약(MAS)을 통해 공공조달 시장에 공급하고 있으며, 미세전류를 활용한 포트 상태 감지 및 AI 기술을 적용한 통합배선반 시스템도 개발 마무리 단계에 있다.

코리아넷은 지역 기술기업의 성장이 지속되기 위해서는 업체의 기술개발 노력과 함께 지역 공공기관의 관심과 실질적인 구매로 이어져야 함을 강조한다.

성능과 품질을 갖춘 지역 제품에 도입 기회가 주어지면, 공급 실적과 현장 경험이 다시 연구개발과 서비스 역량 강화로 이어질 수 있다는 설명이다.

채강석 대표이사는 "지역에 있다는 여건을 기술력으로 극복하고, 공공기관이 신뢰하고 사용할 수 있는 제품을 만들기 위해 노력해왔다"며 "지역에서 직접 개발하고 생산하는 우수한 제품에 지자체와 공공기관이 관심을 갖고 구매에 나서야 할 필요가 있다"고 강조했다.