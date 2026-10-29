상지대, 대학혁신지원사업 연계 재학생 전공 탐색 돕는 ‘SJU 전공페스티벌’

상지대학교(총장 방정균)는 28일 동악관 앞 전면 도로에서 재학생들의 전공 탐색과 맞춤형 학업 설계를 지원하기 위한 ‘2026학년도 SJU 전공페스티벌’을 개최했다.

이번 페스티벌은 대학혁신지원사업의 일환으로 학사지원팀이 주관했다.

ⓒ상지대

대학혁신지원사업은 교육부가 총괄하고 한국연구재단이 운영하는 국가재정지원사업으로, 대학의 자율 혁신과 교육·연구 역량 강화, 창의·융합형 인재 양성을 지원한다.

전공자율선택제 확대와 유연한 학사운영 체계에 맞춰 학생들이 자신의 적성과 진로에 맞는 학업 경로를 설계할 수 있도록 마련됐다.

학과별 교육과정과 진로 정보를 제공하고, 복수전공·융합전공·부전공·마이크로디그리 등 다양한 교육과정 이수제도를 안내해 학생들의 전공 탐색과 자기주도적 학업 설계를 지원했다.

행사에는 경영학과를 비롯한 13개 학과와 학사지원팀 등 6개 부서가 참여해 학과 및 부서별 홍보·상담 부스를 운영했다.

각 학과는 전공 특성과 교육과정, 졸업 후 진로 등을 소개하고, 학생들이 전공을 직접 경험할 수 있는 체험 프로그램을 진행했다.

군사학과는 사격 체험, 미디어영상광고학과는 카메라 체험과 카피라이팅, 소방공학과는 화재실험, 식품영양학전공은 과일 당도 체험 등을 마련해 전공별 특성을 알렸다.

학사지원팀을 비롯한 참여 부서도 관련 제도와 지원 사항을 안내하고 상담을 진행해 학생들이 전공 선택과 학업 설계에 필요한 정보를 얻을 수 있도록 지원했다.

이와 함께 스탬프 투어와 경품 이벤트, 기념품 제공 등 학생 참여 프로그램을 운영해 다양한 학과를 살펴보고 전공에 대한 관심을 넓힐 수 있도록 했다.

상지대는 이번 행사를 통해 학생들이 자신의 관심 분야와 적성에 맞는 전공을 탐색하고, 다양한 교육과정 이수제도를 활용해 주도적으로 학업을 설계할 수 있도록 지원했다.

앞으로도 학생들의 수요와 의견을 반영한 학사 지원 프로그램을 운영해 대학생활 적응과 전공 선택을 돕고, 학생 중심의 교육 환경을 조성해 나갈 계획이다.