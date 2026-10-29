경기농기원, 치유농업 전문가 심화교육 수료생 39명 배출

경기도농업기술원은 28~29일 ‘2026년 치유농업전문가 심화교육’ 수료식을 열고 치유농업사 20명과 치유농업시설 운영자 교육 이수자 19명 등 총 39명의 교육과정을 마무리했다.

29일 도 농업기술원에 따르면 치유농업은 농업·농촌 자원을 활용해 신체와 정신건강을 증진하고 삶의 질 향상을 돕는 활동이다. 정신건강 고위험군과 노인 등 다양한 대상의 건강관리 수요가 늘면서 전문적인 치유 프로그램을 운영할 인력의 중요성도 커지고 있다.

▲ 치유농업 전문가 심화교육 수료식 기념촬영 ⓒ경기도농업기술원

도 농업기술원은 치유농업 전문가의 현장 대응 역량과 도내 치유농업 서비스 품질을 높이기 위해 지난 8월부터 이론교육과 관계 기관 연계 실습교육으로 구성된 심화교육을 운영했다.

치유농업사 과정에서는 정신건강 고위험군을 위한 ‘인지행동전략 적용 치유농업’ 프로그램을, 치유농업시설 운영자 과정에서는 노인을 대상으로 한 ‘의식주로 즐기는 텃밭정원 이야기’ 프로그램을 중점적으로 다뤘다.

교육생들은 네 차례에 걸친 프로그램 진행 실습에서 역할극을 통해 치유 프로그램을 직접 운영하고, 대상자 반응에 따른 대응 요령을 익혔다.

한재수 경기도농업기술원 농촌자원과장은 “대상자별 특성을 반영한 실습을 통해 교육생들이 현장에서 바로 활용할 수 있는 역량을 키우는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 도민의 건강 증진과 치유농업 활성화를 위해 현장 맞춤형 교육과 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.