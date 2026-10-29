배달특급, 내달 15일까지 코리아그랜드페스티벌 소비촉진 이벤트

경기도주식회사가 공공배달앱 배달특급 이용자를 대상으로 소비촉진 이벤트를 진행한다.

경기도주식회사는 다음 달 15일까지 ‘코리아그랜드페스티벌 소비촉진 이벤트’를 열고, 행사 기간 배달특급에서 3회 이상 주문한 이용자 가운데 100명을 추첨해 경품을 제공한다고 29일 밝혔다.

▲코리아그랜드페스티벌 소비촉진 이벤트 홍보 배너 ⓒ경기도주식회사

당첨자에게는 온누리상품권 1만원권과 배달특급 쿠폰 1만원권을 각각 지급한다. 별도의 응모 절차 없이 행사 기간 3회 이상 주문하면 자동으로 응모되며, 추첨은 다음 달 16일부터 20일까지 진행된다. 당첨 여부는 문자메시지(LMS) 또는 애플리케이션 푸시 알림을 통해 개별 안내할 예정이다.

탁정삼 경기도주식회사 본부장은 “온누리상품권과 배달특급 쿠폰을 함께 제공해 소비자 혜택을 높이고 배달특급 재주문을 유도할 계획”이라며 “앞으로도 소상공인과 상생할 수 있는 다양한 사업을 추진하겠다”고 말했다.

한편, 코리아그랜드페스티벌은 내수 활성화와 지역경제 회복을 위해 마련된 전국 단위 소비촉진 행사로, 올해는 이달 29일부터 다음 달 15일까지 진행된다. 소비자에게 다양한 구매 혜택을 제공하고 중소기업과 소상공인의 소비를 활성화하는 데 목적이 있다.