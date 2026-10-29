하만봉, 김해시 공무원노조 지부장에 당선

김해시 공무원 노동조합 제14기 지부장 보궐선거에서 기호 2번 하만봉 후보가 최종 당선됐다.

하 당선자는 지난 10월 12일부터 13일까지 실시된 1차 투표에서 591표(43.6%)를 얻어 최다 득표를 기록했으며, 과반 득표자가 나오지 않아 진행된 결선투표에서 733표(57.2%)를 얻어 최종 당선을 확정했다.

지난 10월 26일부터 27일까지 실시된 결선투표에는 선거인 1742명 중 1281명이 참여해 73.5%의 투표율을 기록했다.

즉 상대 후보가 얻은 548표보다 185표를 더 얻었다는 것.

▲하만봉 김해시 공무원노조 제14기 지부장. ⓒ프레시안(조민규)

하만봉 당선자는 "조합원과의 소통을 바탕으로 실질적인 근무환경 개선과 조합원 권익 향상에 힘쓸 계획이다"며 "직원들이 일상에서 겪는 불편을 세심하게 살피고 조합원들의 고충을 해결하는 한편 공약을 책임 있게 이행해 조합원들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

하 당선자는 "선거는 끝났지만 조합원을 위한 일은 이제부터 시작이다"고 하면서 "말보다 실천으로, 약속보다 결과로 신뢰를 쌓고, 조합원들의 어려움을 함께 해결하는 노동조합을 만들겠다"고 강조했다.

그러면서 "1년의 임기 동안 조합원 모두가 신뢰하고 함께할 수 있는 김해시 공무원 노동조합을 만들어 나겠다"고 의미를 부여했다.