안양시·노루페인트, 박달 공업지역 '화이트 바이오 산업거점' 조성 추진

경기 안양시 박달 공업지역에 화이트 바이오 산업거점이 들어설 전망이다. 안양시와 노루페인트는 연구개발과 생산 기능을 연계한 산업 클러스터 조성에 협력해 박달 공업지역을 친환경 신산업 거점으로 육성할 계획이다.

안양시는 지난 28일 시청 3층 전자회의실에서 ㈜노루페인트와 ‘박달 공업지역 일원 화이트 바이오 클러스터 조성’을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 협약식에는 최대호 안양시장과 김종우 노루페인트 대표이사를 비롯해 국회의원과 도·시의원 등이 참석했다.

▲박달 공업지역 일원 화이트 바이오 클러스터 조성’ 업무협약식 ⓒ안양시

화이트 바이오는 화학·소재 산업에서 사용하는 석유화학 기반 원료를 식물과 미생물, 효소 등 재생 가능한 생물자원으로 대체하는 친환경 산업 분야다. 양측은 연구개발(R&D)과 생산 기능이 연계된 산업거점을 조성해 관련 산업의 성장 기반을 마련할 방침이다.

협약에 따라 노루페인트는 회사 부지에 화이트 바이오 연구개발 거점 연구소를 건립하고, 2단지 생산시설 이전도 노사 협의 등을 거쳐 단계적으로 추진한다. 안양시는 지구단위계획 수립과 인허가 협의 등 행정적 지원을 맡고, 주민과 기업, 근로자의 의견을 수렴해 지역 여건에 맞는 정비를 추진할 계획이다.

시는 대상지 여건을 고려한 3단계 정비 방안도 마련했다. 우선 노루페인트 부지가 포함된 기존 공업지역을 지구단위계획을 통해 화이트 바이오 산업거점으로 정비한다. 이어 안양도시공사가 개발제한구역을 활용한 산업거점 지원·연계 단지 조성 방안을 검토하고, 이후 호현마을 일원은 앞선 단계의 정비와 주변 개발 상황을 고려해 정비 방안을 모색한다.

이번 협약은 안양시가 2015년부터 추진해 온 박달 공업지역 정비 논의의 연장선에 있다. 시는 도시재생 활성화 방안 용역과 기업체 설명회를 진행했으며, 안양도시공사는 2021년부터 정비 기본구상과 타당성 조사를 통해 관련 개발 방안을 검토해 왔다.

2024년에는 개발행위허가 제한지역을 지정해 체계적인 정비 기반을 마련했다. 지난해 1월에는 안양시와 안양도시공사, 노루페인트가 실무협의체를 구성하고 10여 차례 이상 협의를 이어가며 공업지역 정비 방향과 기업·지역 간 상생 방안을 논의했다.

김종우 노루페인트 대표이사는 “노루페인트는 1974년 안양공장 설립 이후 50여 년간 안양과 함께 성장해 왔다”며 “이번 협약을 계기로 화이트 바이오 분야의 연구개발 기반을 강화하고, 기업의 성장과 변화가 지역의 지속가능한 발전으로 이어질 수 있도록 안양시와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.

최대호 시장은 “이번 협약은 대화와 협력으로 박달 공업지역의 미래를 함께 여는 출발점”이라며 “화이트 바이오 산업거점 조성이 박달스마트시티와 함께 만안구의 새로운 성장동력이 돼 청년 일자리 창출과 안양 전체의 발전으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.