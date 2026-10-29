경기도, 버스 파업 대비 전세·관용버스 200여 대 투입

경기도는 오는 30일 시내·외 버스 파업에 대비해 수원역·기흥역·대화역 등 15개 시 주요 거점에 전세·관용버스 200여 대를 투입하는 등 비상수송대책을 마련했다고 29일 밝혔다.

도는 전체 시내·외 버스 1만631대 가운데 29개 업체 소속 약 3798대(35.7%)가 파업에 참여할 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 경기남부 12개 시와 경기북부 3개 시 등 총 15개 시가 영향을 받을 것으로 전망했다.

▲버스 파업 대비 비상수송대책 ⓒ경기도

파업이 현실화하면 주요 전철역과 터미널 등 160곳을 탑승 거점으로 지정해 버스를 순환 운행하고, 파업에 참여하지 않는 시내버스와 마을버스는 출퇴근 시간대 집중배차와 증회 운행을 추진한다.

또한 택시 2만7000여 대의 운행도 독려하고, 수도권 전철과 경전철 운행 횟수를 늘리는 한편 역사 내 안내요원 배치 등 안전관리를 강화할 계획이다.

도는 이날 오전부터 비상수송대책본부를 구성해 24시간 비상근무체계를 가동하고 있으며, 버스 운행 상황과 주요 거점 혼잡도를 지속적으로 점검할 방침이다. 파업 상황과 대체 교통수단은 경기도버스정보시스템과 도·시 누리집 등을 통해 안내할 예정이다.