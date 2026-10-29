오산시, 공영주차장 태양광 발전·기후대응기금 연계 탄소중립 추진

경기 오산시가 공영주차장 태양광 발전사업과 기후대응기금 조성, 에너지 관련 조례 정비를 연계해 지역 중심의 탄소중립 정책을 추진한다.

오산시는 삼미공영주차장, 은계공영주차장, 독산성동문공영주차장, 은빛개울공원 공영주차장 등 4곳에 총 1217kW 규모의 태양광 발전설비를 구축해 재생에너지 생산기반을 확충할 계획이라고 29일 밝혔다.

▲오산시청 전경 ⓒ오산시

특히 발전사업 수익을 기후·에너지 사업에 재투자해 정책의 지속성을 확보한다는 구상이다. 이를 위해 '오산시 기후대응기금 설치 및 운용 조례' 제정안과 '오산시 에너지 조례' 전부개정안을 마련했다.

기후대응기금은 환경 관련 수입과 재생에너지 발전사업 판매수입 등을 활용해 조성하고, 온실가스 감축과 재생에너지 보급, 기후위기 적응, 에너지복지, 시민 탄소중립 실천 지원 등에 사용할 계획이다. 에너지 조례 개정을 통해 공공부지 활용과 재생에너지 보급, 시민참여형 에너지 사업의 지원 근거도 강화할 방침이다.

시는 공공부문에서 시작한 에너지 전환을 시민과 기업으로 확대하고, 기업의 RE100 이행과 탄소배출 감축에 대응할 수 있도록 지역의 재생에너지 생산·활용 기반도 강화할 계획이다.

시민 참여형 기후행동도 이어간다. 지난 9월에는 시의회와 유관기관, 시민단체, 청소년 등 32명이 참여한 '기후이음 다함께 실천 챌린지'를 진행해 에너지 절약과 일회용품 줄이기, 자원순환, 걷기 등 생활 속 실천을 독려했다.

조용호 시장은 “공공부문이 재생에너지 확대를 선도하고 시민과 기업이 함께 참여하는 탄소중립 정책을 통해 에너지 자립기반을 강화하고 지속가능한 친환경 도시 오산을 만들어 나가겠다”고 말했다.