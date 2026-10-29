광명시 발달장애인 직업전환센터, 직업훈련부터 취업·적응까지 지원

경기 광명시 발달장애인 직업전환센터가 발달장애인의 경제적 자립과 안정적인 직장 생활을 위해 직업훈련부터 현장실습, 취업 연계, 사후관리까지 단계별 지원을 추진하고 있다.

29일 광명시에 따르면 발달장애인 직업전환센터는 직장예절과 위생관리, 대인관계 형성, 감정 조절, 의사소통 등 직장 생활에 필요한 기초교육을 진행하고, 서류 전달과 우편 분류, 청소, 사무보조, 드립백 제조 등 다양한 현장실습을 지원한다. 이력서와 자기소개서 작성, 모의면접, 입사지원 등 취업 준비 과정도 돕는다.

▲광명시 발달장애인 직업전환센터 직업교육 모습 ⓒ광명시

현장실습 연계 사업체는 2023년과 2024년 각각 6개소에서 지난해 10개소로 늘었으며, 올해는 9개소와 협력하고 있다.

취업 이후에는 직무지도원의 현장 지원과 사업체 협력을 통해 직장 적응을 돕는다. 맥도날드 숭실대점에서 매장 정리 업무를 맡고 있는 주모 씨(20대)는 여러 사업체에서 실습하며 적성에 맞는 일을 찾았으며, 취업 초기에는 직무지도원의 도움과 업무 체크리스트를 활용해 직장 생활에 적응했다.

센터의 취업 지원은 성과로도 이어지고 있다. 발달장애인 취업 인원은 2023년 23명, 2024년 10명, 지난해 14명이었으며, 올해는 현재까지 11명이 취업했다. 올해 취업자 가운데 공공일자리 취업자는 6명, 민간기업 취업자는 5명이다.

학교와 연계한 직업교육도 진행 중이다. 올해는 광명북고등학교와 명문고등학교, 광휘고등학교, 운산고등학교 등과 협력해 경제자립 프로그램과 특수학급 직업훈련을 지원하고 있다.

2024년 3월 광명종합사회복지관 3층에 문을 연 광명시 발달장애인 직업전환센터는 경기도 최초의 지역형 발달장애인 직업전환센터로, 발달장애인의 직업 역량 강화와 취업 기회 확대를 지원하고 있다.

박승원 시장은 “발달장애인이 자신의 능력과 강점을 살려 일하고 지역사회 안에서 당당한 사회 구성원으로 살아갈 수 있어야 한다”며 “직업훈련이 실제 취업으로 이어지고 안정적인 직장 생활로 정착할 수 있도록 지역사회와 협력해 일자리 기반을 넓혀가겠다”고 말했다.