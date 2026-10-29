경기경제청, 중국 상하이서 첨단·유망기업 투자유치 활동

경기경제자유구역청이 중국 상하이에서 첨단제조·로봇·청정에너지 분야 유망기업을 대상으로 투자유치 활동을 펼치고 국내 투자와 산업협력 가능성을 모색했다.

경기경제청은 지난 27일부터 29일까지 2박 3일간 투자유치 실무단을 상하이에 파견해 현지 기업 방문과 투자설명회, 유관기관 협력회의 등을 진행했다고 29일 밝혔다.

▲경기경제자유구역청 투자 유치 실무단 상하이 현지 활동 기념촬영 ⓒ경기경제자유구역청

실무단은 글로벌 자동차부품 제조·유통기업 C사를 방문해 한국 내 판매법인 설립과 물류거점 확보 계획을 청취하고, 평택 포승지구의 항만 접근성과 물류 인프라를 소개했다.

인공지능·휴머노이드 로봇기업 A사와는 한국시장 진출 및 안산 사이언스밸리지구의 연구개발·산업협력 방안을 논의했으며, 글로벌 신재생에너지 기업 E사와는 풍력·에너지저장장치(ESS)·그린수소 분야의 협력 가능성을 검토했다.

특히 28일에는 중한횃불창신원에서 ‘경기경제자유구역 투자 라운드테이블’을 열고 한국 투자를 검토 중인 중국 첨단기술기업 6개사를 대상으로 경기경제자유구역의 산업별 특화전략과 투자환경을 소개했다. 참여 기업들과 일대일 투자상담을 진행하며 인공지능 기반 제조 솔루션, 청정에너지, 자동차 전장 소프트웨어, 바이오, 드론 분야의 투자 수요를 확인했다.

경기경제청은 이번 활동을 통해 발굴한 잠재 투자기업과 후속 상담을 이어가고, 기업별 수요에 맞는 입지 제안과 행정지원을 통해 실질적인 투자유치로 연결할 계획이다.

이문교 경기경제청 투자유치과장은 “이번 상하이 투자유치 활동을 계기로 현지 유망기업과의 협력을 확대하고, 경기경제자유구역이 글로벌 첨단산업의 투자거점으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.