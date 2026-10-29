경기도, 성실납세자 혜택 확대…공연 관람료 최대 50% 할인

경기도가 성실납세자에게 제공하는 우대 혜택을 의료 분야에서 문화 분야까지 확대했다. 건강검진과 진료비 할인은 물론 공연 관람료 할인 혜택도 받을 수 있게 돼 성실하게 세금을 납부한 도민들의 혜택이 한층 다양해질 전망이다.
도는 지난 28일 성실납세자 지원 협약식을 열고 의료기관 5곳과 문화기관 4곳을 신규 협약기관으로 지정했다고 29일 밝혔다.
이번 협약으로 성실납세자는 의료기관에서 종합건강검진비와 외래진료 비급여 본인부담금, 예방접종 비용 등을 할인받을 수 있다. 일부 의료기관은 성실납세자 전용 건강검진 프로그램도 운영한다. 지원 대상은 기관별 협약에 따라 성실납세자 본인과 배우자, 직계존비속 등이다.
새롭게 참여한 의료기관은 광주웰니스내과의원, 메디필드한강병원, 부천우리병원, 성모우리내과의원, 순천의료재단 성남정병원 등 5곳이다.
특히 이번 협약을 통해 문화 분야 혜택이 처음으로 도입됐다. 안양문화예술재단, 안산문화재단, 오산문화재단, 의정부문화관광재단 등 4곳은 재단이 주관하는 공연 관람료를 10~50% 할인하거나 감면한다. 일부 재단은 동반 1인에게도 같은 혜택을 제공한다.
도는 올해 3월 최근 7년 연속 매년 4건 이상의 지방세를 기한 내 납부한 도민 등 29만4263명을 성실납세자로 선정했다. 현재 의료기관과 금융기관, 자연휴양림 등에서 다양한 우대 혜택을 제공하고 있으며, 이번 협약으로 문화 분야까지 지원 범위를 넓혔다.
조병래 도 자치행정국장은 “성실납세자에 대한 예우는 행정기관뿐 아니라 지역사회와 여러 기관이 함께할 때 더욱 확대될 수 있다”며 “성실하게 세금을 납부한 도민에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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