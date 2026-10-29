최대 10% …원주시, 코리아 그랜드 페스티벌 발맞춰 캐시백 확대

원주시가 정부 주관 전국 단위 소비 촉진 행사인 2026 코리아 그랜드 페스티벌에 맞춰 원주사랑상품권 추가 캐시백 지원을 추진하기로 했다.

이번 특별 할인은 29일부터 11월 15일까지 18일간 진행한다.

▲2026 코리아 그랜드 페스티벌 소비 촉진 이벤트. ⓒ원주시

원주시민과 소비자는 행사 기간 원주사랑상품권 가맹점에서 상품권으로 결제할 경우 결제 금액의 5%를 캐시백 형태로 돌려받는다.

배정된 지원 예산을 소진하면 행사는 조기 종료한다.

원주시 관내 착한가격업소를 이용하는 소비자에게는 지원 혜택을 더 크게 적용한다.

착한가격업소 결제 시 기본 5% 캐시백에 이번 페스티벌 추가 5% 캐시백을 중복 적용해 결제액의 최대 10%를 돌려받을 수 있게 했다.

이번 추가 캐시백 지원은 원주시 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 매출 증대를 돕기 위해 마련했다.

원주시는 시민의 장바구니 물가 부담을 줄이고 침체된 골목상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

신현정 원주시 경제진흥과장은 "이번 추가 캐시백 행사가 시민들에게는 생활비 부담을 덜어주는 알뜰한 소비 기회가 되고 소상공인들에게는 매출 증대로 이어지는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 서민 체감 경기를 살리고 골목상권을 활성화할 수 있는 실효성 있는 지원책을 지속 발굴하겠다"고 밝혔다.