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서울 5km 거리에 '2030 착공' 주택 7만 가구 공급한다
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서울 5km 거리에 '2030 착공' 주택 7만 가구 공급한다

국토부 김포시, 구리시, 하남시, 의정부시, 고양시 등에 6곳 신규 공공주택지구 발표

허환주 기자  |  기사입력 2026.10.29. 22:24:43

이재명 정부가 경기도 6곳에 주택 7만6700가구를 공급한다그 밝혔다. 정부는 2030년 이내 착공한다는 계획이다.

국토교통부는 29일 경기도 김포시, 구리시, 하남시, 의정부시, 고양시 등 5개에 걸친 신규 공공주택지구 후보지 6곳을 발표했다.

정부는 8.13 대책에서 총 10만 호의 주택 공급을 밝힌바 있다. 이번 발표는 그에 대한 후속조치다.

세부적으로 보면 김포아라지구 3만7000가구, 구리건원지구 1만4600가구, 하남미사 K-컬처지구 1만2000가구, 하남감일2지구 6500가구, 고양대곡지식융합확장지구 4000가구, 의정부다락원지구 2600가구 등이다.

이곳은 모두 서울 경계에서 5km 이내에 위치해 있다. 국토부는 서울 접근성이 높은 수도권 주요 지역에 신규 공공주택을 공급해 청년과 신혼부부 등 실수요자의 주거 안정을 지원한다는 방침이다.

정부는 이번 발표지구의 투기 근절을 위해 투기방지 대책도 시행한다. 미공개 개발정보를 이용한 투기 여부 등을 확인하기 위해 국토교통부와 사업제안자인 LH의 전 직원과 업무관련자의 직계존비속의 토지 소유 여부를 조사했다. 관련해서 투기 의심 사례는 확인되지 않았다.

또한, 지구와 인근 지역 내 최근 3년간 거래 2917건을 대상으로 이상거래 조사수행 대상 654건을 선별했다. 추가 기획조사 등을 통해 위법의심 거래 적발 시 수사를 의뢰한다는 방침이다.

국토교통부는 "해당 지구들은 이미 훼손되어 환경적 보전가치가 낮은 개발제한구역으로 난개발이 진행 중이거나 우려되는 지역이며 계획적·체계적인 개발이 필요한 곳"이라며 "청년·신혼부부 등 실수요자가 좋은 입지, 품질 좋은 주택에서 안정적으로 거주할 수 있도록 신속하게 주택 공급을 추진할 계획"이라고 밝혔다.

▲홍지선 국토교통부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 7만6천700호 규모의 주택을 공급하는 신규 공공택지 추진계획을 발표하기 위해 입장하고 있다. ⓒ연합뉴스
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허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

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