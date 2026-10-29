부천시립수주도서관, 전국 도서관 운영 성과 문체부 장관상 수상

경기 부천시립수주도서관이 지역 독서문화 활성화와 시민 참여형 프로그램 운영 성과를 인정받아 문화체육관광부 장관상을 수상했다.

29일 부천시에 따르면 수주도서관은 지난 28일 김대중컨벤션센터에서 열린 제63회 전국도서관대회에서 ‘2026년 전국 도서관 운영 유공’ 우수기관으로 선정됐다. 2022년 개관 이후 지역의 역사·문화자원을 활용한 독서문화사업과 지역사회 협력을 꾸준히 추진해 온 성과다.

▲수주도서관 직원들이 ‘2026년 전국 도서관 운영 유공’ 우수기관으로 선정돼 문화체육관광부 장관상 수상 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ부천시

이번 포상은 전국 2만2203개 도서관을 대상으로 도서관 경영, 인적자원, 시설환경, 정보자원, 서비스 등 5개 영역을 종합적으로 평가해 우수기관을 선정한다.

수주도서관은 ‘부천의 책’ 사업과 독서활동가 양성, 재능기부, 북페스티벌·북피크닉 등 시민 참여형 프로그램을 운영하며 지역 독서문화 확산에 기여했다.

문학관과 선사유적체험관, 시민학습원 등 지역 자원을 연계한 문화 프로그램을 통해 도서관을 지역사회 문화거점으로 발전시킨 점도 좋은 평가를 받았다.

김혜경 부천시립수주도서관장은 “시민과 지역사회가 함께 만들어 온 독서문화 활성화 노력이 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 지역의 역사·문화자원을 활용한 다양한 프로그램을 운영해 시민 누구나 일상에서 책과 문화를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.