시흥시, BIX 2026서 AI·바이오 융합 클러스터 경쟁력 알린다

경기 시흥시가 국내 대표 바이오산업 전시회에서 인공지능(AI)과 바이오산업을 결합한 미래 성장 전략을 소개하며 글로벌 기업 유치와 협력 확대에 나섰다.

29일 시흥시에 따르면 시는 이달 28일부터 30일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘2026 바이오 플러스 인터펙스 코리아(BIX 2026)’에 참가해 시흥 AI·바이오 융합 클러스터의 핵심 인프라와 육성 전략을 알리는 홍보관을 운영하고 있다.

▲2026 바이오 플러스 인터펙스 코리아(BIX 2026)’ 시흥시 홍보관 ⓒ시흥시

홍보관은 △K-바이오 전주기 혁신 생태계 △서울대학교 시흥캠퍼스 중심의 AI·바이오 융합 인프라 △AI·의료데이터 기반 임상 허브 △AI·로봇 기반 바이오 소재·부품·장비 산업 육성 △투자유치기업 지원제도 등 5개 분야로 구성됐다.

시는 연구개발부터 임상, 실증, 제조까지 이어지는 바이오산업 생태계와 AI 기술을 접목한 미래산업 육성 전략을 소개하고, 바이오 특화단지의 경쟁력과 성장 가능성을 집중적으로 알리고 있다. 국내외 제약·바이오 기업 및 투자기관을 대상으로 입지 여건과 기업 지원제도를 안내하고 현장 상담과 네트워킹을 통해 투자유치 기회도 모색하고 있다.

29일에는 코엑스 C홀 오픈스테이지에서 ‘시흥바이오 글로벌 브릿지 포럼’을 개최한다. 포럼에서는 경기시흥 바이오 클러스터의 비전과 스위스 바젤의 글로벌 시장 진출 전략을 공유하고, 시흥산업진흥원과 국내외 협력기관 간 업무협약을 통해 바이오기업의 성장과 해외 진출을 위한 협력 기반을 다질 예정이다.

시 관계자는 “이번 행사는 시흥의 AI·바이오 핵심 인프라와 산업 성장 가능성을 국내외 기업과 투자자에게 알리는 기회”라며 “산·학·연·병 협력과 글로벌 네트워크를 강화해 시흥을 대한민국 대표 AI·바이오 혁신거점으로 육성해 나가겠다”고 말했다.